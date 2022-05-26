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США готовы расширять прямые контакты с Китаем, заявил Блинкен
США готовы расширять прямые контакты с Китаем, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
США готовы расширять прямые контакты с Китаем, заявил Блинкен
США готовы расширить прямые контакты с Китаем по всему спектру вопросов, надеются, что это произойдет, говорится в тексте речи госсекретаря США Энтони Блинкена... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:14
2022-05-26T15:14
2022-05-26T15:35
в мире
сша
китай
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США готовы расширить прямые контакты с Китаем по всему спектру вопросов, надеются, что это произойдет, говорится в тексте речи госсекретаря США Энтони Блинкена о курсе Вашингтона в отношении КНР, отрывки из которой заранее распространила пресс-служба госдепа."Соединенным Штатам и Китаю придется иметь дело друг с другом в обозримом будущем. Мы готовы расширить наше прямое общение с Пекином по всему спектру вопросов. Мы надеемся, что это может произойти", - говорится в речи Блинкена.
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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен
15:14 26.05.2022 (обновлено: 15:35 26.05.2022)
США готовы расширять прямые контакты с Китаем, заявил Блинкен
Блинкен: США готовы расширить прямые контакты с Китаем по всему спектру вопросов