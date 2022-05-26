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США готовы расширять прямые контакты с Китаем, заявил Блинкен

США готовы расширять прямые контакты с Китаем, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022

США готовы расширять прямые контакты с Китаем, заявил Блинкен

США готовы расширить прямые контакты с Китаем по всему спектру вопросов, надеются, что это произойдет, говорится в тексте речи госсекретаря США Энтони Блинкена... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:14

2022-05-26T15:14

2022-05-26T15:35

в мире

сша

китай

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США готовы расширить прямые контакты с Китаем по всему спектру вопросов, надеются, что это произойдет, говорится в тексте речи госсекретаря США Энтони Блинкена о курсе Вашингтона в отношении КНР, отрывки из которой заранее распространила пресс-служба госдепа."Соединенным Штатам и Китаю придется иметь дело друг с другом в обозримом будущем. Мы готовы расширить наше прямое общение с Пекином по всему спектру вопросов. Мы надеемся, что это может произойти", - говорится в речи Блинкена.

https://ria.ru/20220523/ekspert-1790223978.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен