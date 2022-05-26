https://ria.ru/20220526/sputnik-1790789466.html

России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин

России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин - РИА Новости, 26.05.2022

России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин

Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:59

2022-05-26T10:59

2022-05-26T11:00

космос - риа наука

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи", - сказал Рогозин на саммите "Промышленная политика в новых реалиях" в МИА "Россия сегодня". В первую очередь это нужно для армии, чтобы постоянно наблюдать за театрами военных действий, но также необходимо и для народного хозяйства, пояснил он.Кроме того, чем больше спутников будет изготовлено, тем больше потребуется ракет для их выведения, то есть большая загрузка ожидает и космодромы, добавил Рогозин.

https://ria.ru/20220503/sputnik-1786620667.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин