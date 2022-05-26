https://ria.ru/20220526/sputnik-1790789466.html
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин - РИА Новости, 26.05.2022
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин
Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:59
2022-05-26T10:59
2022-05-26T11:00
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи", - сказал Рогозин на саммите "Промышленная политика в новых реалиях" в МИА "Россия сегодня". В первую очередь это нужно для армии, чтобы постоянно наблюдать за театрами военных действий, но также необходимо и для народного хозяйства, пояснил он.Кроме того, чем больше спутников будет изготовлено, тем больше потребуется ракет для их выведения, то есть большая загрузка ожидает и космодромы, добавил Рогозин.
https://ria.ru/20220503/sputnik-1786620667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин
10:59 26.05.2022 (обновлено: 11:00 26.05.2022)
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: у России 161 космический спутник, а нужны тысячи
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи", - сказал Рогозин на саммите "Промышленная политика в новых реалиях" в МИА "Россия сегодня". В первую очередь это нужно для армии, чтобы постоянно наблюдать за театрами военных действий, но также необходимо и для народного хозяйства, пояснил он.
Кроме того, чем больше спутников будет изготовлено, тем больше потребуется ракет для их выведения, то есть большая загрузка ожидает и космодромы, добавил Рогозин.