Рейтинг@Mail.ru
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/sputnik-1790789466.html
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин - РИА Новости, 26.05.2022
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин
Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:59
2022-05-26T11:00
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи", - сказал Рогозин на саммите "Промышленная политика в новых реалиях" в МИА "Россия сегодня". В первую очередь это нужно для армии, чтобы постоянно наблюдать за театрами военных действий, но также необходимо и для народного хозяйства, пояснил он.Кроме того, чем больше спутников будет изготовлено, тем больше потребуется ракет для их выведения, то есть большая загрузка ожидает и космодромы, добавил Рогозин.
https://ria.ru/20220503/sputnik-1786620667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:401:2048:1937_1920x0_80_0_0_bc9249d9066446e1043acc207648aeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин
10:59 26.05.2022 (обновлено: 11:00 26.05.2022)
 
России нужны тысячи космических спутников, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: у России 161 космический спутник, а нужны тысячи

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи", - сказал Рогозин на саммите "Промышленная политика в новых реалиях" в МИА "Россия сегодня". В первую очередь это нужно для армии, чтобы постоянно наблюдать за театрами военных действий, но также необходимо и для народного хозяйства, пояснил он.
Кроме того, чем больше спутников будет изготовлено, тем больше потребуется ракет для их выведения, то есть большая загрузка ожидает и космодромы, добавил Рогозин.
Страны мира. Ангола - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 10:21
Посол рассказал, для чего Россия строит в Анголе спутник AngoSat 2
 
Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала