https://ria.ru/20220526/spetsoperatsiya-1790997910.html

В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ

В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022

В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ

Казаки Волжского казачьего войска в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщается в четверг на сайте Всероссийского... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:39

2022-05-26T23:39

2022-05-26T23:39

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Казаки Волжского казачьего войска в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщается в четверг на сайте Всероссийского казачьего общества.В обществе добавили, что в настоящее время в зоне боевых действий находятся более 5 тысяч казаков казачьих обществ и объединений Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и северо-западной части России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/vsu-1790997551.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, россия, донбасс