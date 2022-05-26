В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ
Волжские казаки в ходе спецоперации сбили украинский вертолет в Харьковской области
Вертолеты Ми-8 ВС Украины. Архивное фото
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Казаки Волжского казачьего войска в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщается в четверг на сайте Всероссийского казачьего общества.
"В ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины под селом Терновая Чугуевского района Харьковской области казаки Волжского казачьего войска в составе 15-го добровольного отряда "Ермак" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2" сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, который прикрывал наземные подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
В обществе добавили, что в настоящее время в зоне боевых действий находятся более 5 тысяч казаков казачьих обществ и объединений Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и северо-западной части России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.