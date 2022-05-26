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В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/spetsoperatsiya-1790997910.html
В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ
В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ
Казаки Волжского казачьего войска в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщается в четверг на сайте Всероссийского... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:39
2022-05-26T23:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Казаки Волжского казачьего войска в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщается в четверг на сайте Всероссийского казачьего общества.В обществе добавили, что в настоящее время в зоне боевых действий находятся более 5 тысяч казаков казачьих обществ и объединений Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и северо-западной части России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/vsu-1790997551.html
украина
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владимир путин, украина, россия, донбасс
23:39 26.05.2022
 
В ходе спецоперации казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет ВСУ

Волжские казаки в ходе спецоперации сбили украинский вертолет в Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 ВС Украины
Вертолеты Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Вертолеты Ми-8 ВС Украины. Архивное фото
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Казаки Волжского казачьего войска в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщается в четверг на сайте Всероссийского казачьего общества.
"В ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины под селом Терновая Чугуевского района Харьковской области казаки Волжского казачьего войска в составе 15-го добровольного отряда "Ермак" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2" сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, который прикрывал наземные подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
В обществе добавили, что в настоящее время в зоне боевых действий находятся более 5 тысяч казаков казачьих обществ и объединений Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и северо-западной части России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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