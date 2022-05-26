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В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе - РИА Новости, 26.05.2022
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В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе
В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе - РИА Новости, 26.05.2022
В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе
В компании Meta* уточнили, что сообщения, которые Сальвадор Рамос написал в Facebook* прежде чем устроить стрельбу в начальной школе, были личными и их... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:50
2022-05-26T07:50
в мире
техас
сша
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В компании Meta* уточнили, что сообщения, которые Сальвадор Рамос написал в Facebook* прежде чем устроить стрельбу в начальной школе, были личными и их обнаружили после трагедии.Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что за полчаса до нападения подозреваемый написал в Facebook*, что собирается убить свою бабушку, затем он написал, что выстрелил в нее, третий пост сообщал о том, что он намерен устроить массовую стрельбу в начальной школе.По его словам, Meta* тесно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках текущего расследования.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как достиг 18-летия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, техас, сша
07:50 26.05.2022
 
В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе

Представитель Meta* Стоун: сообщения устроившего стрельбу в техасской школе были личными

© AP Photo / Dario Lopez-MillsСотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В компании Meta* уточнили, что сообщения, которые Сальвадор Рамос написал в Facebook* прежде чем устроить стрельбу в начальной школе, были личными и их обнаружили после трагедии.
Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что за полчаса до нападения подозреваемый написал в Facebook*, что собирается убить свою бабушку, затем он написал, что выстрелил в нее, третий пост сообщал о том, что он намерен устроить массовую стрельбу в начальной школе.
"Сообщения, которые описал губернатор Эбботт, были личными текстовыми сообщениями..., которые были обнаружены после того, как произошла ужасная трагедия", - написал в Twitter пресс-секретарь компании Энди Стоун.
По его словам, Meta* тесно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках текущего расследования.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как достиг 18-летия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На месте массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, штат Техас - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
00:40
В США пастор раскритиковал американских политиков и оружейное лобби
 
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