https://ria.ru/20220526/soobschenie-1790761521.html

В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе

В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе - РИА Новости, 26.05.2022

В Meta* прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе

В компании Meta* уточнили, что сообщения, которые Сальвадор Рамос написал в Facebook* прежде чем устроить стрельбу в начальной школе, были личными и их... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:50

2022-05-26T07:50

2022-05-26T07:50

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В компании Meta* уточнили, что сообщения, которые Сальвадор Рамос написал в Facebook* прежде чем устроить стрельбу в начальной школе, были личными и их обнаружили после трагедии.Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что за полчаса до нападения подозреваемый написал в Facebook*, что собирается убить свою бабушку, затем он написал, что выстрелил в нее, третий пост сообщал о том, что он намерен устроить массовую стрельбу в начальной школе.По его словам, Meta* тесно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках текущего расследования.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как достиг 18-летия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220526/pastor-1790750260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, техас, сша