https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html

Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС

Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС - РИА Новости, 26.05.2022

Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС

Обыски проходят у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:03

2022-05-26T10:03

2022-05-26T10:30

россия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

марина ракова

следственный комитет россии (ск рф)

сбербанк россии

московская область (подмосковье)

сергей зуев

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обыски проходят у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Обыски проходят у сотрудников ФИРО РАНХИГС в рамках уголовного дела, выделенного из основного уголовного дела в отношении Раковой, Зуева и иных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденного 20 мая", - сказал собеседник.По его словам, обыски проходят у 8 бывших и действующих сотрудников РАНХиГС по 10 адресам на территории Москвы и Московской области.Среди них – бывший замминистра Минобрнауки Максим Дулинов, на момент совершения преступления - генеральный директор ФИРО; его зам Эвелина Алиева; руководитель Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольга Радионова.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.

https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html

https://ria.ru/20220330/shaninka-1780869059.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), марина ракова, следственный комитет россии (ск рф), сбербанк россии, московская область (подмосковье), сергей зуев, москва, происшествия