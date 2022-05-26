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Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС - РИА Новости, 26.05.2022
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Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС
Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС - РИА Новости, 26.05.2022
Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС
Обыски проходят у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:03
2022-05-26T10:30
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
марина ракова
следственный комитет россии (ск рф)
сбербанк россии
московская область (подмосковье)
сергей зуев
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обыски проходят у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Обыски проходят у сотрудников ФИРО РАНХИГС в рамках уголовного дела, выделенного из основного уголовного дела в отношении Раковой, Зуева и иных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденного 20 мая", - сказал собеседник.По его словам, обыски проходят у 8 бывших и действующих сотрудников РАНХиГС по 10 адресам на территории Москвы и Московской области.Среди них – бывший замминистра Минобрнауки Максим Дулинов, на момент совершения преступления - генеральный директор ФИРО; его зам Эвелина Алиева; руководитель Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольга Радионова.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html
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россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), марина ракова, следственный комитет россии (ск рф), сбербанк россии, московская область (подмосковье), сергей зуев, москва, происшествия
10:03 26.05.2022 (обновлено: 10:30 26.05.2022)
 
Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС

Источник: у сотрудников ФИРО РАНХиГС проходят следственные действия по делу Раковой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип РАНХиГС
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обыски проходят у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Обыски проходят у сотрудников ФИРО РАНХИГС в рамках уголовного дела, выделенного из основного уголовного дела в отношении Раковой, Зуева и иных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденного 20 мая", - сказал собеседник.
Наталья Корниенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 10:35
Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск
По его словам, обыски проходят у 8 бывших и действующих сотрудников РАНХиГС по 10 адресам на территории Москвы и Московской области.
Среди них – бывший замминистра Минобрнауки Максим Дулинов, на момент совершения преступления - генеральный директор ФИРО; его зам Эвелина Алиева; руководитель Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольга Радионова.
Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.
Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.
Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.
Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 14:22
Мосгорсуд отказался освободить ректора "Шанинки" Зуева
 
РоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Марина РаковаСледственный комитет России (СК РФ)Сбербанк РоссииМосковская область (Подмосковье)Сергей ЗуевМоскваПроисшествия
 
 
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