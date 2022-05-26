10:03 26.05.2022 (обновлено: 10:30 26.05.2022)
Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС
Источник: у сотрудников ФИРО РАНХиГС проходят следственные действия по делу Раковой
Логотип РАНХиГС. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обыски проходят у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Обыски проходят у сотрудников ФИРО РАНХИГС в рамках уголовного дела, выделенного из основного уголовного дела в отношении Раковой, Зуева и иных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденного 20 мая", - сказал собеседник.
По его словам, обыски проходят у 8 бывших и действующих сотрудников РАНХиГС по 10 адресам на территории Москвы и Московской области.
Среди них – бывший замминистра Минобрнауки Максим Дулинов, на момент совершения преступления - генеральный директор ФИРО; его зам Эвелина Алиева; руководитель Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольга Радионова.
Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.
Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.
Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.
Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
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