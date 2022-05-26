https://ria.ru/20220526/skidki-1790911202.html

Систему скидок и поощрений планируют внедрить для отдыхающих в Кавминводах

Систему скидок и поощрений планируют внедрить для отдыхающих в Кавминводах - РИА Новости, 26.05.2022

Систему скидок и поощрений планируют внедрить для отдыхающих в Кавминводах

Власти Ставропольского края намерены проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:18

2022-05-26T17:18

2022-05-26T17:18

ставропольский край

владимир владимиров

скидки

отдых

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0c6f4503624864847bf4ad9720c7acf3.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Предлагаю проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих на КМВ. Логистическая составляющая, проживание, досуг – всё это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений. Поручаю минтуризма края проработать с отраслевыми министерствами предложения для этого. Проект программы предоставить до 1 августа", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Также он отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь."Поручаю управлению по молодёжной политике вместе с министерством туризма и оздоровительных курортов проработать с федеральными органами и внести предложение по реализации молодёжного проекта "Моя огромная страна". Его цель - дать каждому российскому студенту возможность за время учёбы хотя бы один раз посетить Кавминводы. Можно сделать для этого отдельный механизм по типу "Пушкинской карты" и назвать его, например, "Лермонтовская карта", либо через дополнительное льготирование поездок для студентов в период каникул, либо через кешбэк и другие опции", - добавил глава Ставрополья.

https://ria.ru/20211209/turisty-1762936107.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, скидки, отдых, туризм