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Систему скидок и поощрений планируют внедрить для отдыхающих в Кавминводах
Систему скидок и поощрений планируют внедрить для отдыхающих в Кавминводах - РИА Новости, 26.05.2022
Систему скидок и поощрений планируют внедрить для отдыхающих в Кавминводах
Власти Ставропольского края намерены проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:18
2022-05-26T17:18
2022-05-26T17:18
ставропольский край
владимир владимиров
скидки
отдых
туризм
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Предлагаю проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих на КМВ. Логистическая составляющая, проживание, досуг – всё это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений. Поручаю минтуризма края проработать с отраслевыми министерствами предложения для этого. Проект программы предоставить до 1 августа", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Также он отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь."Поручаю управлению по молодёжной политике вместе с министерством туризма и оздоровительных курортов проработать с федеральными органами и внести предложение по реализации молодёжного проекта "Моя огромная страна". Его цель - дать каждому российскому студенту возможность за время учёбы хотя бы один раз посетить Кавминводы. Можно сделать для этого отдельный механизм по типу "Пушкинской карты" и назвать его, например, "Лермонтовская карта", либо через дополнительное льготирование поездок для студентов в период каникул, либо через кешбэк и другие опции", - добавил глава Ставрополья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир владимиров, скидки, отдых, туризм
ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих в Кавминводах, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Предлагаю проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих на КМВ. Логистическая составляющая, проживание, досуг – всё это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений. Поручаю минтуризма края проработать с отраслевыми министерствами предложения для этого. Проект программы предоставить до 1 августа", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.
Также он отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы Кавминводы открывала для себя российская молодежь.
"Поручаю управлению по молодёжной политике вместе с министерством туризма и оздоровительных курортов проработать с федеральными органами и внести предложение по реализации молодёжного проекта "Моя огромная страна". Его цель - дать каждому российскому студенту возможность за время учёбы хотя бы один раз посетить Кавминводы. Можно сделать для этого отдельный механизм по типу "Пушкинской карты" и назвать его, например, "Лермонтовская карта", либо через дополнительное льготирование поездок для студентов в период каникул, либо через кешбэк и другие опции", - добавил глава Ставрополья.