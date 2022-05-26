https://ria.ru/20220526/sizo-1790904759.html
Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных
Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных - РИА Новости, 26.05.2022
Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных
Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках военнопленных,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:02
2022-05-26T17:02
2022-05-26T17:51
специальная военная операция на украине
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киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках военнопленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Балдука А.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили там.Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента передачи обвиняемого России в случае экстрадиции или депортации. Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Детали уголовного дела не раскрываются.Ранее суд заочно выдал санкции на арест начальников СИЗО и в Николаевской области Украины — тоже за пытки российских пленных. Уголовное дело возбуждено и в отношении руководства и сотрудников СИЗО №23 в Полтаве.По предварительным данным, в нарушение Женевской конвенции в указанных изоляторах неоднократно жестоко избивали и пытали российских военных.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, москва, киев, ситуация в днр и лнр
17:02 26.05.2022 (обновлено: 17:51 26.05.2022)
Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных
Начальника киевского СИЗО номер 13 Балдука заочно арестовали в России за пытки пленных