https://ria.ru/20220526/sizo-1790904759.html

Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных

Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных - РИА Новости, 26.05.2022

Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных

Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках военнопленных,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:02

2022-05-26T17:02

2022-05-26T17:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках военнопленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Балдука А.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили там.Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента передачи обвиняемого России в случае экстрадиции или депортации. Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Детали уголовного дела не раскрываются.Ранее суд заочно выдал санкции на арест начальников СИЗО и в Николаевской области Украины — тоже за пытки российских пленных. Уголовное дело возбуждено и в отношении руководства и сотрудников СИЗО №23 в Полтаве.По предварительным данным, в нарушение Женевской конвенции в указанных изоляторах неоднократно жестоко избивали и пытали российских военных.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, москва, киев, ситуация в днр и лнр