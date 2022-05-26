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Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране - РИА Новости, 26.05.2022
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Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране
Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране
Власти Сирии не обращались к России с просьбой изменить там численность российских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:47
2022-05-26T22:47
сирия
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Сирии не обращались к России с просьбой изменить там численность российских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью телеканалу "RT Arabic" ему был задан вопрос: "сохраняется ли численность российских войск в Сирии?". Отвечая на этот вопрос, Лавров указал, что "у нас нет никаких обращений со стороны сирийского руководства"."Если такие решения будут признаны целесообразными, они будут реализованы", - добавил он. По его словам, "численность "на земле" определяется конкретными задачами, которые наша группировка там решает".
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сирия, сергей лавров, россия, в мире
22:47 26.05.2022
 
Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране

Лавров: Сирия не обращалась к России с просьбой изменить численность российских войск

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Сирии не обращались к России с просьбой изменить там численность российских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу "RT Arabic" ему был задан вопрос: "сохраняется ли численность российских войск в Сирии?". Отвечая на этот вопрос, Лавров указал, что "у нас нет никаких обращений со стороны сирийского руководства".
"Если такие решения будут признаны целесообразными, они будут реализованы", - добавил он. По его словам, "численность "на земле" определяется конкретными задачами, которые наша группировка там решает".
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