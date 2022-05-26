https://ria.ru/20220526/siriya-1790992906.html

Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране

Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров: Сирия не просила изменять численность российских войск в стране

Власти Сирии не обращались к России с просьбой изменить там численность российских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:47

2022-05-26T22:47

2022-05-26T22:47

сирия

сергей лавров

россия

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Сирии не обращались к России с просьбой изменить там численность российских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью телеканалу "RT Arabic" ему был задан вопрос: "сохраняется ли численность российских войск в Сирии?". Отвечая на этот вопрос, Лавров указал, что "у нас нет никаких обращений со стороны сирийского руководства"."Если такие решения будут признаны целесообразными, они будут реализованы", - добавил он. По его словам, "численность "на земле" определяется конкретными задачами, которые наша группировка там решает".

https://ria.ru/20220526/siriya-1790966313.html

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Евгения Нефедова

сирия, сергей лавров, россия, в мире