https://ria.ru/20220526/siriya-1790988014.html

Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии

Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии - РИА Новости, 26.05.2022

Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии

США не получали от Турции уведомление по военной линии о намерении начать новую операцию на севере Сирии, заявил в четверг официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:27

2022-05-26T22:27

2022-05-26T22:27

в мире

турция

сирия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США не получали от Турции уведомление по военной линии о намерении начать новую операцию на севере Сирии, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я бы посоветовал вам обратиться в госдепартамент, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо дипломатические контакты с Турцией. Что касается меня, мне неизвестно о каких-либо контактах высокого уровня по линии Пентагона относительно намерений Турции начать военную операцию на севере Сирии", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.

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турция

сирия

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в мире, турция, сирия, министерство обороны сша