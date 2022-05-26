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Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии - РИА Новости, 26.05.2022
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Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии
Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии - РИА Новости, 26.05.2022
Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии
США не получали от Турции уведомление по военной линии о намерении начать новую операцию на севере Сирии, заявил в четверг официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:27
2022-05-26T22:27
в мире
турция
сирия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США не получали от Турции уведомление по военной линии о намерении начать новую операцию на севере Сирии, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я бы посоветовал вам обратиться в госдепартамент, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо дипломатические контакты с Турцией. Что касается меня, мне неизвестно о каких-либо контактах высокого уровня по линии Пентагона относительно намерений Турции начать военную операцию на севере Сирии", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
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в мире, турция, сирия, министерство обороны сша
22:27 26.05.2022
 
Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии

Джон Кирби: Турция не сообщала США о планах начать операцию на севере Сирии

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США не получали от Турции уведомление по военной линии о намерении начать новую операцию на севере Сирии, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Я бы посоветовал вам обратиться в госдепартамент, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо дипломатические контакты с Турцией. Что касается меня, мне неизвестно о каких-либо контактах высокого уровня по линии Пентагона относительно намерений Турции начать военную операцию на севере Сирии", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
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Запад культивирует ненависть всех ко всем
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
 
В миреТурцияСирияМинистерство обороны США
 
 
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