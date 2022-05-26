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С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2022
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С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей
С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2022
С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей
Судебные приставы полностью взыскали с компании Google штрафов на 7,7 миллиарда рублей, они пропали из базы данных ФССП, свидетельствуют данные с сайта... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:01
2022-05-26T15:07
google
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Судебные приставы полностью взыскали с компании Google штрафов на 7,7 миллиарда рублей, они пропали из базы данных ФССП, свидетельствуют данные с сайта ведомства.В четверг, согласно информации на сайте ФССП, за Google не числятся штрафы. Есть только исполнительный лист от 7 сентября 2021 года по обеспечительной мере неимущественного характера.Ранее в отношении Google судебными приставами было возбуждено исполнительное производство на 7,2 миллиарда рублей. В дальнейшем его сумма увеличилась более чем на 500 миллионов.В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В конце февраля Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании на это решение.Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как предвидит "невозможность исполнения денежных обязательств".
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google, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика, россия, москва
15:01 26.05.2022 (обновлено: 15:07 26.05.2022)
 
С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей

Судебные приставы полностью взыскали с Google штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Судебные приставы полностью взыскали с компании Google штрафов на 7,7 миллиарда рублей, они пропали из базы данных ФССП, свидетельствуют данные с сайта ведомства.
В четверг, согласно информации на сайте ФССП, за Google не числятся штрафы. Есть только исполнительный лист от 7 сентября 2021 года по обеспечительной мере неимущественного характера.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
07:50В России
Google начал отключать в России серверы для ускорения загрузки контента
Ранее в отношении Google судебными приставами было возбуждено исполнительное производство на 7,2 миллиарда рублей. В дальнейшем его сумма увеличилась более чем на 500 миллионов.
В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В конце февраля Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании на это решение.
Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как предвидит "невозможность исполнения денежных обязательств".
 
GoogleФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ЭкономикаРоссияМосква
 
 
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