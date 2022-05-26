https://ria.ru/20220526/shtraf-1790864736.html

С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей

С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2022

С Google полностью взыскали штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей

Судебные приставы полностью взыскали с компании Google штрафов на 7,7 миллиарда рублей, они пропали из базы данных ФССП, свидетельствуют данные с сайта... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:01

2022-05-26T15:01

2022-05-26T15:07

google

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Судебные приставы полностью взыскали с компании Google штрафов на 7,7 миллиарда рублей, они пропали из базы данных ФССП, свидетельствуют данные с сайта ведомства.В четверг, согласно информации на сайте ФССП, за Google не числятся штрафы. Есть только исполнительный лист от 7 сентября 2021 года по обеспечительной мере неимущественного характера.Ранее в отношении Google судебными приставами было возбуждено исполнительное производство на 7,2 миллиарда рублей. В дальнейшем его сумма увеличилась более чем на 500 миллионов.В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В конце февраля Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании на это решение.Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как предвидит "невозможность исполнения денежных обязательств".

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/google-1790762723.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

google, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика, россия, москва