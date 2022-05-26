12:14 26.05.2022 (обновлено: 12:19 26.05.2022)
Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата Шора
Парламент Молдавии лишил иммунитета оппозиционного депутата Илана Шора
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг лишил депутатского иммунитета лидера партии "Шор" Илана Шора из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Генпрокуратура Молдавии на прошлой неделе обратилась в парламент с просьбой рассмотреть вопрос о лишении иммунитета депутатов Шора и главы фракции "Шор" Марины Таубер на основании подозрений в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Вопрос был передан на рассмотрение парламентской юридической комиссии, которая его одобрила.
"Законопроект о лишении иммунитета депутата Илана Шора одобрен голосами 65 депутатов", - сказал Гросу.
Блок коммунистов и социалистов отказался участвовать в голосовании и покинул зал заседания. При этом депутаты партии "Шор" поддержали снятие иммунитета со своих коллег, пояснив, что им нечего бояться.
Партия "Шор" стала единственной политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты блока коммунистов и социалистов.
Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 годя Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет.