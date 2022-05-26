https://ria.ru/20220526/shor-1790810463.html

Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата Шора

Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата Шора - РИА Новости, 26.05.2022

Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата Шора

Парламент Молдавии на заседании в четверг лишил депутатского иммунитета лидера партии "Шор" Илана Шора из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:14

2022-05-26T12:14

2022-05-26T12:19

в мире

молдавия

илан шор

жасмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг лишил депутатского иммунитета лидера партии "Шор" Илана Шора из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Генпрокуратура Молдавии на прошлой неделе обратилась в парламент с просьбой рассмотреть вопрос о лишении иммунитета депутатов Шора и главы фракции "Шор" Марины Таубер на основании подозрений в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Вопрос был передан на рассмотрение парламентской юридической комиссии, которая его одобрила."Законопроект о лишении иммунитета депутата Илана Шора одобрен голосами 65 депутатов", - сказал Гросу.Блок коммунистов и социалистов отказался участвовать в голосовании и покинул зал заседания. При этом депутаты партии "Шор" поддержали снятие иммунитета со своих коллег, пояснив, что им нечего бояться.Партия "Шор" стала единственной политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты блока коммунистов и социалистов.Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 годя Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет.

https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html

https://ria.ru/20220526/ugrozy-1790785670.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, молдавия, илан шор, жасмин