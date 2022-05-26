https://ria.ru/20220526/sholts-1790966420.html

"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине

"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине - РИА Новости, 26.05.2022

"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине

Немецкие пользователи соцсетей и читатели портала FAZ резко отреагировали на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:17

2022-05-26T20:17

2022-05-26T20:17

украина

германия

сша

нато

олаф шольц

россия

в мире

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсетей и читатели портала FAZ резко отреагировали на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Ранее Шольц произнес речь на форуме в Давосе, где заявил, что "Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях". Многие пользователи остались недовольны словами политика, раскритиковав его за попытки "выдать желаемое за действительное" и "неспособность подкреплять слова действиями"."Слова, слова, ничего, кроме слов. От Шольца другого и не стоило ожидать…за красивыми выражениями прячется лицемерие и намеренное нежелание действовать…", поддержал комментатора пользователь под ником Trubadix."Интересно, что Шольц ни словом не обмолвился о призыве Киссинджера пойти на территориальные уступки России…это, безусловно, настолько противоречит официальной позиции Запада, что экс-госсекретаря США попросту проигнорировали", - заметил Georg Raimund."Шольц каким-то образом стал запрограммированной говорящей куклой…он не говорит об интересах страны, которую представляет, он "федеральный канцлер Запада", мелкий и послушный руководитель подразделения НАТО…пожалуйста, пусть Зеленский, Мельник, Байден, Джонсон скажут нам, что нужно делать, мы с радостью это выполним, наша страна охотно за это заплатит, а народ будет пребывать в восторге" - написал Rolf Ardmann."Путин упустил все стратегические цели"…как хорошо, что он рассказал о них Шольцу. Попытка выдать желания США устами канцлера ФРГ. Бедная Германия!" - заметил Oliver Krug."Давос – это то место, где сильные мира сего, прилетая на собственных джетах, объясняют остальному миру, что нужно сменить машину на велосипед", - отметил Markus Brax.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

украина

германия

сша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, германия, сша, нато, олаф шольц, россия, в мире