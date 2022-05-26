"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине
Читатели FAZ призвали Шольца уйти с поста канцлера Германии после речи об Украине в Давосе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсетей и читатели портала FAZ резко отреагировали на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Шольц представляет жалкую картину. Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях. Как и во время эпидемии коронавируса, он предпочитает перекладывать ответственность за действия на других… он должен как можно скорее покинуть свой пост. Наверное, проще всего будет вынести вотум недоверия и создать новую коалицию без злополучной СДПГ", - написал Volker Friedlich.
"Слова, слова, ничего, кроме слов. От Шольца другого и не стоило ожидать…за красивыми выражениями прячется лицемерие и намеренное нежелание действовать…", поддержал комментатора пользователь под ником Trubadix.
"Шольц каким-то образом стал запрограммированной говорящей куклой…он не говорит об интересах страны, которую представляет, он "федеральный канцлер Запада", мелкий и послушный руководитель подразделения НАТО…пожалуйста, пусть Зеленский, Мельник, Байден, Джонсон скажут нам, что нужно делать, мы с радостью это выполним, наша страна охотно за это заплатит, а народ будет пребывать в восторге" - написал Rolf Ardmann.
"А вот и еще один проигравший! В то время как США делают деньги на поставках вооружений и экспорте СПГ, Германия отказывается от выгодного российского газа, не имея при этом какого-либо альтернативного плана энергетической политики…", - выразил мнение Jardiman.
"Путин упустил все стратегические цели"…как хорошо, что он рассказал о них Шольцу. Попытка выдать желания США устами канцлера ФРГ. Бедная Германия!" - заметил Oliver Krug.
"Давос – это то место, где сильные мира сего, прилетая на собственных джетах, объясняют остальному миру, что нужно сменить машину на велосипед", - отметил Markus Brax.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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