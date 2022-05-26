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"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине - РИА Новости, 26.05.2022
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"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине
"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине - РИА Новости, 26.05.2022
"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине
Немецкие пользователи соцсетей и читатели портала FAZ резко отреагировали на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:17
2022-05-26T20:17
украина
германия
сша
нато
олаф шольц
россия
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсетей и читатели портала FAZ резко отреагировали на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Ранее Шольц произнес речь на форуме в Давосе, где заявил, что "Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях". Многие пользователи остались недовольны словами политика, раскритиковав его за попытки "выдать желаемое за действительное" и "неспособность подкреплять слова действиями"."Слова, слова, ничего, кроме слов. От Шольца другого и не стоило ожидать…за красивыми выражениями прячется лицемерие и намеренное нежелание действовать…", поддержал комментатора пользователь под ником Trubadix."Интересно, что Шольц ни словом не обмолвился о призыве Киссинджера пойти на территориальные уступки России…это, безусловно, настолько противоречит официальной позиции Запада, что экс-госсекретаря США попросту проигнорировали", - заметил Georg Raimund."Шольц каким-то образом стал запрограммированной говорящей куклой…он не говорит об интересах страны, которую представляет, он "федеральный канцлер Запада", мелкий и послушный руководитель подразделения НАТО…пожалуйста, пусть Зеленский, Мельник, Байден, Джонсон скажут нам, что нужно делать, мы с радостью это выполним, наша страна охотно за это заплатит, а народ будет пребывать в восторге" - написал Rolf Ardmann."Путин упустил все стратегические цели"…как хорошо, что он рассказал о них Шольцу. Попытка выдать желания США устами канцлера ФРГ. Бедная Германия!" - заметил Oliver Krug."Давос – это то место, где сильные мира сего, прилетая на собственных джетах, объясняют остальному миру, что нужно сменить машину на велосипед", - отметил Markus Brax.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html
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украина, германия, сша, нато, олаф шольц, россия, в мире
20:17 26.05.2022
 
"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине

Читатели FAZ призвали Шольца уйти с поста канцлера Германии после речи об Украине в Давосе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсетей и читатели портала FAZ резко отреагировали на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее Шольц произнес речь на форуме в Давосе, где заявил, что "Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях". Многие пользователи остались недовольны словами политика, раскритиковав его за попытки "выдать желаемое за действительное" и "неспособность подкреплять слова действиями".
"Шольц представляет жалкую картину. Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях. Как и во время эпидемии коронавируса, он предпочитает перекладывать ответственность за действия на других… он должен как можно скорее покинуть свой пост. Наверное, проще всего будет вынести вотум недоверия и создать новую коалицию без злополучной СДПГ", - написал Volker Friedlich.
"Слова, слова, ничего, кроме слов. От Шольца другого и не стоило ожидать…за красивыми выражениями прячется лицемерие и намеренное нежелание действовать…", поддержал комментатора пользователь под ником Trubadix.
"Интересно, что Шольц ни словом не обмолвился о призыве Киссинджера пойти на территориальные уступки России…это, безусловно, настолько противоречит официальной позиции Запада, что экс-госсекретаря США попросту проигнорировали", - заметил Georg Raimund.
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"Шольц каким-то образом стал запрограммированной говорящей куклой…он не говорит об интересах страны, которую представляет, он "федеральный канцлер Запада", мелкий и послушный руководитель подразделения НАТО…пожалуйста, пусть Зеленский, Мельник, Байден, Джонсон скажут нам, что нужно делать, мы с радостью это выполним, наша страна охотно за это заплатит, а народ будет пребывать в восторге" - написал Rolf Ardmann.
"А вот и еще один проигравший! В то время как США делают деньги на поставках вооружений и экспорте СПГ, Германия отказывается от выгодного российского газа, не имея при этом какого-либо альтернативного плана энергетической политики…", - выразил мнение Jardiman.
"Путин упустил все стратегические цели"…как хорошо, что он рассказал о них Шольцу. Попытка выдать желания США устами канцлера ФРГ. Бедная Германия!" - заметил Oliver Krug.
"Давос – это то место, где сильные мира сего, прилетая на собственных джетах, объясняют остальному миру, что нужно сменить машину на велосипед", - отметил Markus Brax.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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