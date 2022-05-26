https://ria.ru/20220526/shefstvo-1790789110.html
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР
Тюменская область окажет помощь городу Краснодону и Краснодонскому району Луганской народной республики, с предложением об этом выступили депутаты Тюменской... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:57
2022-05-26T10:57
2022-05-26T11:08
в мире
россия
тюменская областная дума
единая россия
краснодон
луганская народная республика
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 26 мая - РИА Новости. Тюменская область окажет помощь городу Краснодону и Краснодонскому району Луганской народной республики, с предложением об этом выступили депутаты Тюменской облдумы, решение поддержал губернатор Александр Моор.Инициатива принадлежит депутатам Тюменской областной думы, фракции партии "Единая Россия" и КПРФ в региональном парламенте единогласно поддержали это предложение. На заседании облдумы в четверг принято постановление, которым правительству региона рекомендовано "оказать гуманитарную помощь и организовать сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской народной республики"."У нас есть возможность оказать гуманитарную поддержку нашим братьям. Думаю, что Краснодон знают все и подвиг молодогвардейцев знают все. Мы немедленно приступим к выполнению вашего поручения. Заключим с Краснодоном и Краснодонским районом необходимые соглашения, свяжемся с ними, поймем их запрос и дальше вместе с вами, всем миром, будем помогать им налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику", - прокомментировал решение депутатов присутствующий на заседании облдумы губернатор Моор.
https://ria.ru/20220518/sheftsvo-1789215813.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, тюменская областная дума, единая россия, краснодон, луганская народная республика, александр моор
10:57 26.05.2022 (обновлено: 11:08 26.05.2022)
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР
Глава Тюменской области Моор: регион возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР