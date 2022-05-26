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Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220526/shefstvo-1790789110.html
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР
Тюменская область окажет помощь городу Краснодону и Краснодонскому району Луганской народной республики, с предложением об этом выступили депутаты Тюменской... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:57
2022-05-26T11:08
в мире
россия
тюменская областная дума
единая россия
краснодон
луганская народная республика
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 26 мая - РИА Новости. Тюменская область окажет помощь городу Краснодону и Краснодонскому району Луганской народной республики, с предложением об этом выступили депутаты Тюменской облдумы, решение поддержал губернатор Александр Моор.Инициатива принадлежит депутатам Тюменской областной думы, фракции партии "Единая Россия" и КПРФ в региональном парламенте единогласно поддержали это предложение. На заседании облдумы в четверг принято постановление, которым правительству региона рекомендовано "оказать гуманитарную помощь и организовать сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской народной республики"."У нас есть возможность оказать гуманитарную поддержку нашим братьям. Думаю, что Краснодон знают все и подвиг молодогвардейцев знают все. Мы немедленно приступим к выполнению вашего поручения. Заключим с Краснодоном и Краснодонским районом необходимые соглашения, свяжемся с ними, поймем их запрос и дальше вместе с вами, всем миром, будем помогать им налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику", - прокомментировал решение депутатов присутствующий на заседании облдумы губернатор Моор.
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в мире, россия, тюменская областная дума, единая россия, краснодон, луганская народная республика, александр моор
10:57 26.05.2022 (обновлено: 11:08 26.05.2022)
 
Тюменская область возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР

Глава Тюменской области Моор: регион возьмет шефство над Краснодонским районом ЛНР

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 мая - РИА Новости. Тюменская область окажет помощь городу Краснодону и Краснодонскому району Луганской народной республики, с предложением об этом выступили депутаты Тюменской облдумы, решение поддержал губернатор Александр Моор.
Инициатива принадлежит депутатам Тюменской областной думы, фракции партии "Единая Россия" и КПРФ в региональном парламенте единогласно поддержали это предложение. На заседании облдумы в четверг принято постановление, которым правительству региона рекомендовано "оказать гуманитарную помощь и организовать сотрудничество с городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской народной республики".
"У нас есть возможность оказать гуманитарную поддержку нашим братьям. Думаю, что Краснодон знают все и подвиг молодогвардейцев знают все. Мы немедленно приступим к выполнению вашего поручения. Заключим с Краснодоном и Краснодонским районом необходимые соглашения, свяжемся с ними, поймем их запрос и дальше вместе с вами, всем миром, будем помогать им налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику", - прокомментировал решение депутатов присутствующий на заседании облдумы губернатор Моор.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:15
Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР
 
Тюменская областьВ миреРоссияТюменская областная ДумаЕдиная РоссияКраснодонЛуганская Народная РеспубликаАлександр Моор
 
 
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