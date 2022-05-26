02:57 26.05.2022 (обновлено: 09:15 26.05.2022)
СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента
РБК: Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые интернет-провайдеры в России получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковика, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.
"Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube", — говорится в материале.
Об отключении серверов также написал в Telegram руководитель юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко. По его сведениям, уведомления получили несколько провайдеров, включая оренбургскую "Радиосвязь". Данный оператор получил письмо от одной из ирландских "дочек" Google, отключение в нем объясняется правовыми нововведениями.
Представитель "Радиосвязи" рассказал РБК, что серверы отключили еще 19 мая, а уведомление было получено лишь через несколько дней.
Аналогичное уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком". В нем сотрудники провайдера названы "командой МФТИ". Собеседник РБК связал данное решение Google с тем, что провайдер попал под западные санкции.
В "Ростелекоме", МТС и "МегаФоне" заявили РБК об отсутствии проблем с трафиком Google.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.