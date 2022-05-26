https://ria.ru/20220526/servera-1790754764.html

СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента

СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента - РИА Новости, 26.05.2022

СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента

Некоторые интернет-провайдеры в России получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковика, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T02:57

2022-05-26T02:57

2022-05-26T09:15

google

технологии

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые интернет-провайдеры в России получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковика, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.Об отключении серверов также написал в Telegram руководитель юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко. По его сведениям, уведомления получили несколько провайдеров, включая оренбургскую "Радиосвязь". Данный оператор получил письмо от одной из ирландских "дочек" Google, отключение в нем объясняется правовыми нововведениями.Представитель "Радиосвязи" рассказал РБК, что серверы отключили еще 19 мая, а уведомление было получено лишь через несколько дней.Аналогичное уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком". В нем сотрудники провайдера названы "командой МФТИ". Собеседник РБК связал данное решение Google с тем, что провайдер попал под западные санкции.В "Ростелекоме", МТС и "МегаФоне" заявили РБК об отсутствии проблем с трафиком Google.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220520/google-1789709191.html

https://ria.ru/20220524/google-1790307769.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

google, технологии, россия