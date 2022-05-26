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СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента - РИА Новости, 26.05.2022
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СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента
СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента - РИА Новости, 26.05.2022
СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента
Некоторые интернет-провайдеры в России получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковика, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T02:57
2022-05-26T09:15
google
технологии
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые интернет-провайдеры в России получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковика, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.Об отключении серверов также написал в Telegram руководитель юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко. По его сведениям, уведомления получили несколько провайдеров, включая оренбургскую "Радиосвязь". Данный оператор получил письмо от одной из ирландских "дочек" Google, отключение в нем объясняется правовыми нововведениями.Представитель "Радиосвязи" рассказал РБК, что серверы отключили еще 19 мая, а уведомление было получено лишь через несколько дней.Аналогичное уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком". В нем сотрудники провайдера названы "командой МФТИ". Собеседник РБК связал данное решение Google с тем, что провайдер попал под западные санкции.В "Ростелекоме", МТС и "МегаФоне" заявили РБК об отсутствии проблем с трафиком Google.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220520/google-1789709191.html
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google, технологии, россия
02:57 26.05.2022 (обновлено: 09:15 26.05.2022)
 
СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента

РБК: Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые интернет-провайдеры в России получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковика, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.

"Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube", — говорится в материале.

Об отключении серверов также написал в Telegram руководитель юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко. По его сведениям, уведомления получили несколько провайдеров, включая оренбургскую "Радиосвязь". Данный оператор получил письмо от одной из ирландских "дочек" Google, отключение в нем объясняется правовыми нововведениями.
Представитель "Радиосвязи" рассказал РБК, что серверы отключили еще 19 мая, а уведомление было получено лишь через несколько дней.
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Аналогичное уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком". В нем сотрудники провайдера названы "командой МФТИ". Собеседник РБК связал данное решение Google с тем, что провайдер попал под западные санкции.
В "Ростелекоме", МТС и "МегаФоне" заявили РБК об отсутствии проблем с трафиком Google.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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