https://ria.ru/20220526/senegal-1790755965.html

В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных

В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных - РИА Новости, 26.05.2022

В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных

Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:39

2022-05-26T03:39

2022-05-26T03:40

в мире

сенегал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790755945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0aa54d6d68a3fb5f3f438932a0a9300a.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл."Я только что узнал с болью и ужасом о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы... Тивауана", - написал он в Twitter.Президент выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев.

https://ria.ru/20220523/pozhar-1790067259.html

сенегал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сенегал