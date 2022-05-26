https://ria.ru/20220526/senegal-1790755965.html
В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных - РИА Новости, 26.05.2022
В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:39
2022-05-26T03:39
2022-05-26T03:40
в мире
сенегал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790755945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0aa54d6d68a3fb5f3f438932a0a9300a.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл."Я только что узнал с болью и ужасом о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы... Тивауана", - написал он в Twitter.Президент выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев.
https://ria.ru/20220523/pozhar-1790067259.html
сенегал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790755945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9703a3cf4f515b24c652eed08818b55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сенегал
03:39 26.05.2022 (обновлено: 03:40 26.05.2022)
В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
В Сенегале при пожаре в отделении неонатологии больницы погибли 11 новорожденных