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В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных - РИА Новости, 26.05.2022
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В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных - РИА Новости, 26.05.2022
В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:39
2022-05-26T03:40
в мире
сенегал
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл."Я только что узнал с болью и ужасом о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы... Тивауана", - написал он в Twitter.Президент выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев.
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в мире, сенегал
03:39 26.05.2022 (обновлено: 03:40 26.05.2022)
 
В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных

В Сенегале при пожаре в отделении неонатологии больницы погибли 11 новорожденных

© AFP 2022 / JOHN WESSELSВрач в Сенегале
Врач в Сенегале - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / JOHN WESSELS
Врач в Сенегале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл.
"Я только что узнал с болью и ужасом о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы... Тивауана", - написал он в Twitter.
Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 04:26
При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ
Президент выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев.
 
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