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Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2022
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Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области
Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2022
Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области
Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области, их передали в компетентные органы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:11
2022-05-26T15:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
украина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области, их передали в компетентные органы, сообщает пресс-служба ведомства."В ходе адресных проверок в Харьковской области росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников СБУ. Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Он сообщил что рядом с местом его проживания находится замаскированный тайник, в котором росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12 и 16 калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что другой задержанный по заданию зарубежных кураторов передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих и военной техники российских вооруженных сил. По месту его жительства обнаружена фото- и видеоаппаратура, малогабаритный квадрокоптер и средства связи. Всю информацию подозреваемый передавал через закрытый чат в одном из мессенджеров.
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харьковская область, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, украина
15:11 26.05.2022
 
Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области

Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области, их передали в компетентные органы, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе адресных проверок в Харьковской области росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников СБУ. Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Он сообщил что рядом с местом его проживания находится замаскированный тайник, в котором росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12 и 16 калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что другой задержанный по заданию зарубежных кураторов передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих и военной техники российских вооруженных сил. По месту его жительства обнаружена фото- и видеоаппаратура, малогабаритный квадрокоптер и средства связи. Всю информацию подозреваемый передавал через закрытый чат в одном из мессенджеров.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В миреУкраина
 
 
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