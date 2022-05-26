https://ria.ru/20220526/saper-1790880419.html
В Волжском простились с погибшим на Украине сапером из Грозного
В Волжском простились с погибшим на Украине сапером из Грозного - РИА Новости, 26.05.2022
В Волжском простились с погибшим на Украине сапером из Грозного
Родные и близкие простились с сапером из Грозного Данилом Думенко, погибшим со своим взводом в ходе спецоперации на Украине, 36-летнего военного похоронили на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:52
2022-05-26T15:52
2022-05-26T15:52
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 26 мая – РИА Новости. Родные и близкие простились с сапером из Грозного Данилом Думенко, погибшим со своим взводом в ходе спецоперации на Украине, 36-летнего военного похоронили на кладбище его родного Волжского Волгоградской области, передает корреспондент РИА Новости.Друзья, родные Думенко собрались на кладбище в Волжском, они несли цветы и венки, между собой говорили и вспоминали Данила."Данил был очень добрый и светлый человек, никогда никого не обидел. Он был сапером, разминировал опасные участки, спасал людей", - рассказала РИА Новости жена брата Думенко Ирина.По ее словам, Данил служил в части в Грозном, занимался гуманитарным разминированием, очищал поля Чечни от снарядов, оставшихся после войны. Три месяца назад Думенко в составе войсковой части был переброшен на Украину."Он служил по контракту уже много лет, и его отправили (на Украину). Он погиб в Запорожье, и это было его последнее задание, потом он должен был приехать в отпуск. А 18 мая семье сообщили, что Данил пропал без вести, еще через два сказали, что 15 мая он ехал в автобусе с сослуживцами, и в них стреляла артиллерия. Все погибли", - сказала Ирина.Друг семьи Думенко Владимир говорит о Даниле тоже как об очень добром и заботливом человеке, который всегда помогал своей престарелой бабушке. "Последний раз я с ним общался в начале конфликта на Украине", - сказал Владимир.Похоронили Думенко с воинскими почестями под звуки государственного гимна, рота почетного караула дала военный салют из автоматов, затем собравшиеся почтили его минутой молчания. У Данила Думенко кроме родителей остались жена и шестилетний сын.
https://ria.ru/20220517/nagrada-1788942018.html
https://ria.ru/20220518/nagrada-1789156933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, волжский, грозный, вооруженные силы рф
В Волжском простились с погибшим на Украине сапером из Грозного
В Волжском простились с сапером из Грозного Данилом Думенко, погибшим на Украине
ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 26 мая – РИА Новости. Родные и близкие простились с сапером из Грозного Данилом Думенко, погибшим со своим взводом в ходе спецоперации на Украине, 36-летнего военного похоронили на кладбище его родного Волжского Волгоградской области, передает корреспондент РИА Новости.
Друзья, родные Думенко собрались на кладбище в Волжском
, они несли цветы и венки, между собой говорили и вспоминали Данила.
"Данил был очень добрый и светлый человек, никогда никого не обидел. Он был сапером, разминировал опасные участки, спасал людей", - рассказала РИА Новости жена брата Думенко Ирина.
По ее словам, Данил служил в части в Грозном
, занимался гуманитарным разминированием, очищал поля Чечни от снарядов, оставшихся после войны. Три месяца назад Думенко в составе войсковой части был переброшен на Украину
.
"Он служил по контракту уже много лет, и его отправили (на Украину). Он погиб в Запорожье
, и это было его последнее задание, потом он должен был приехать в отпуск. А 18 мая семье сообщили, что Данил пропал без вести, еще через два сказали, что 15 мая он ехал в автобусе с сослуживцами, и в них стреляла артиллерия. Все погибли", - сказала Ирина.
Друг семьи Думенко Владимир говорит о Даниле тоже как об очень добром и заботливом человеке, который всегда помогал своей престарелой бабушке. "Последний раз я с ним общался в начале конфликта на Украине", - сказал Владимир.
Похоронили Думенко с воинскими почестями под звуки государственного гимна, рота почетного караула дала военный салют из автоматов, затем собравшиеся почтили его минутой молчания. У Данила Думенко кроме родителей остались жена и шестилетний сын.