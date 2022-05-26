https://ria.ru/20220526/saper-1790880419.html

В Волжском простились с погибшим на Украине сапером из Грозного

В Волжском простились с погибшим на Украине сапером из Грозного - РИА Новости, 26.05.2022

В Волжском простились с погибшим на Украине сапером из Грозного

Родные и близкие простились с сапером из Грозного Данилом Думенко, погибшим со своим взводом в ходе спецоперации на Украине, 36-летнего военного похоронили на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:52

2022-05-26T15:52

2022-05-26T15:52

специальная военная операция на украине

общество

украина

волжский

грозный

вооруженные силы рф

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ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 26 мая – РИА Новости. Родные и близкие простились с сапером из Грозного Данилом Думенко, погибшим со своим взводом в ходе спецоперации на Украине, 36-летнего военного похоронили на кладбище его родного Волжского Волгоградской области, передает корреспондент РИА Новости.Друзья, родные Думенко собрались на кладбище в Волжском, они несли цветы и венки, между собой говорили и вспоминали Данила."Данил был очень добрый и светлый человек, никогда никого не обидел. Он был сапером, разминировал опасные участки, спасал людей", - рассказала РИА Новости жена брата Думенко Ирина.По ее словам, Данил служил в части в Грозном, занимался гуманитарным разминированием, очищал поля Чечни от снарядов, оставшихся после войны. Три месяца назад Думенко в составе войсковой части был переброшен на Украину."Он служил по контракту уже много лет, и его отправили (на Украину). Он погиб в Запорожье, и это было его последнее задание, потом он должен был приехать в отпуск. А 18 мая семье сообщили, что Данил пропал без вести, еще через два сказали, что 15 мая он ехал в автобусе с сослуживцами, и в них стреляла артиллерия. Все погибли", - сказала Ирина.Друг семьи Думенко Владимир говорит о Даниле тоже как об очень добром и заботливом человеке, который всегда помогал своей престарелой бабушке. "Последний раз я с ним общался в начале конфликта на Украине", - сказал Владимир.Похоронили Думенко с воинскими почестями под звуки государственного гимна, рота почетного караула дала военный салют из автоматов, затем собравшиеся почтили его минутой молчания. У Данила Думенко кроме родителей остались жена и шестилетний сын.

https://ria.ru/20220517/nagrada-1788942018.html

https://ria.ru/20220518/nagrada-1789156933.html

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волжский

грозный

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, волжский, грозный, вооруженные силы рф