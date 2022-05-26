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Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator - РИА Новости, 26.05.2022
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Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator
Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator - РИА Новости, 26.05.2022
Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator
Западные санкции не добились своей цели и не смогли навредить России, пишет The Spectator. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:58
2022-05-26T15:41
экономика
россия
европа
санкции в отношении россии
цены на нефть
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Западные санкции не добились своей цели и не смогли навредить России, пишет The Spectator. Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более серьезный разрыв – 106 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году, отмечает издание. Такими темпами профицит к концу года может достичь 250 миллиардов долларов, что практически покроет сумму активов Центробанка России, замороженную после начала спецоперации на Украине. В статье указывается, что объемы экспорта топлива из России не выросли, однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств. Издание также призвало не надеяться, что Европа полностью откажется от российского газа. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует двойственную позицию в этом вопросе, ведь Берлин не сможет заменить российский газ, одновременно сократив использование угля и отказавшись от атомной энергии. При этом на немецком телевидении сейчас трудно найти политическое ток-шоу, в котором не было бы хотя бы одного эксперта, утверждающего, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика Европы снова могла развиваться, отмечается в статье. Запад должен исходить из того, что конечная цель политики Германии – найти способ восстановить торговые связи с Россией. Поэтому Путин не проигрывает экономическую войну, резюмировал автор статьи. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, европа, санкции в отношении россии, цены на нефть, украина, олаф шольц
14:58 26.05.2022 (обновлено: 15:41 26.05.2022)
 
Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator

The Spectator пишет, что Западу не удалось задушить Россию санкциями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Западные санкции не добились своей цели и не смогли навредить России, пишет The Spectator.

"Профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил 96 миллиардов долларов — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в материале.

Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более серьезный разрыв – 106 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году, отмечает издание. Такими темпами профицит к концу года может достичь 250 миллиардов долларов, что практически покроет сумму активов Центробанка России, замороженную после начала спецоперации на Украине.
В статье указывается, что объемы экспорта топлива из России не выросли, однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств. Издание также призвало не надеяться, что Европа полностью откажется от российского газа. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует двойственную позицию в этом вопросе, ведь Берлин не сможет заменить российский газ, одновременно сократив использование угля и отказавшись от атомной энергии.
Патриотическое граффити - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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При этом на немецком телевидении сейчас трудно найти политическое ток-шоу, в котором не было бы хотя бы одного эксперта, утверждающего, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика Европы снова могла развиваться, отмечается в статье.
Запад должен исходить из того, что конечная цель политики Германии – найти способ восстановить торговые связи с Россией. Поэтому Путин не проигрывает экономическую войну, резюмировал автор статьи.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Прага - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 13:58
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ЭкономикаРоссияЕвропаСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьУкраинаОлаф Шольц
 
 
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