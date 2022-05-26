https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790863724.html

Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator

Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator - РИА Новости, 26.05.2022

Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator

Западные санкции не добились своей цели и не смогли навредить России, пишет The Spectator. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:58

2022-05-26T14:58

2022-05-26T15:41

экономика

россия

европа

санкции в отношении россии

цены на нефть

украина

олаф шольц

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Западные санкции не добились своей цели и не смогли навредить России, пишет The Spectator. Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более серьезный разрыв – 106 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году, отмечает издание. Такими темпами профицит к концу года может достичь 250 миллиардов долларов, что практически покроет сумму активов Центробанка России, замороженную после начала спецоперации на Украине. В статье указывается, что объемы экспорта топлива из России не выросли, однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств. Издание также призвало не надеяться, что Европа полностью откажется от российского газа. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует двойственную позицию в этом вопросе, ведь Берлин не сможет заменить российский газ, одновременно сократив использование угля и отказавшись от атомной энергии. При этом на немецком телевидении сейчас трудно найти политическое ток-шоу, в котором не было бы хотя бы одного эксперта, утверждающего, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика Европы снова могла развиваться, отмечается в статье. Запад должен исходить из того, что конечная цель политики Германии – найти способ восстановить торговые связи с Россией. Поэтому Путин не проигрывает экономическую войну, резюмировал автор статьи. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789902559.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, санкции в отношении россии, цены на нефть, украина, олаф шольц