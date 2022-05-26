14:58 26.05.2022 (обновлено: 15:41 26.05.2022)
Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator
The Spectator пишет, что Западу не удалось задушить Россию санкциями
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Западные санкции не добились своей цели и не смогли навредить России, пишет The Spectator.
"Профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил 96 миллиардов долларов — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в материале.
Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более серьезный разрыв – 106 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году, отмечает издание. Такими темпами профицит к концу года может достичь 250 миллиардов долларов, что практически покроет сумму активов Центробанка России, замороженную после начала спецоперации на Украине.
В статье указывается, что объемы экспорта топлива из России не выросли, однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств. Издание также призвало не надеяться, что Европа полностью откажется от российского газа. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует двойственную позицию в этом вопросе, ведь Берлин не сможет заменить российский газ, одновременно сократив использование угля и отказавшись от атомной энергии.
При этом на немецком телевидении сейчас трудно найти политическое ток-шоу, в котором не было бы хотя бы одного эксперта, утверждающего, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика Европы снова могла развиваться, отмечается в статье.
Запад должен исходить из того, что конечная цель политики Германии – найти способ восстановить торговые связи с Россией. Поэтому Путин не проигрывает экономическую войну, резюмировал автор статьи.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>