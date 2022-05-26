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Глава "Лиги" Салвини заявил, что не знает об итальянском плане по Украине - РИА Новости, 26.05.2022
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Глава "Лиги" Салвини заявил, что не знает об итальянском плане по Украине
Глава "Лиги" Салвини заявил, что не знает об итальянском плане по Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Глава "Лиги" Салвини заявил, что не знает об итальянском плане по Украине
Лидер входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини заявил, что ничего не знает об итальянском плане урегулирования на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:54
2022-05-26T13:54
в мире
джузеппе конте
мария захарова
киев
италия
украина
евросоюз
движение 5 звезд
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини заявил, что ничего не знает об итальянском плане урегулирования на Украине, который, по сообщениям СМИ, ранее был передан генсеку ООН Антониу Гутеррешу."Я не знаю, существует ли итальянский план мира, мы ничего об этом не знаем. Я провел заседание с руководством "Лиги", никто ничего не знает", - заявил известный политик в четверг в ходе встречи с журналистами информагентства Ansa в Риме.В этой связи Салвини заверил, что "готов поехать куда-угодно в целях достижения прекращения огня", если данная инициатива не будет представлена СМИ как пророссийская. Он также сделал акцент на необходимости дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине и выразил надежду на то, что дальнейшие поставки вооружений Киеву не потребуются."Самым мощным оружием будет дипломатия, а не ракеты и боеголовки. Мы направляем помощь, но спасение жизней и защита национальных интересов Италии предусматривает, чтобы делалось возможное, чтобы предотвратить отправку других вооружений. Рассчитываю, что речь больше не пойдет об отправке оружия, но о дипломатах", - приводит Ansa слова лидера "Лиги".Накануне с аналогичным призывом выступил глава входящего в правительственную коалицию "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший итальянский премьер Джузеппе Конте. По его словам, "дипломатия не должна останавливаться вплоть до тех пор, пока мы не получим результаты, которых хотим: политическое решение, переговоры". Ранее от имени Д5З он неоднократно высказывался против участия ЕС в гонке вооружений в связи с украинским кризисом, а также против поставок все более тяжелых вооружений Киеву, поскольку это может привести к эскалации.В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве не получали итальянского плана по урегулированию на Украине, но опубликованные в СМИ предложения "настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез".Во вторник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что предложенный Италией план урегулирования на Украине представляет собой "рабочий документ", причем находящийся пока еще в "зачаточном состоянии".Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что Ди Майо передал генсеку ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.
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в мире, джузеппе конте, мария захарова, киев, италия, украина, евросоюз, движение 5 звезд, луиджи ди майо, оон
13:54 26.05.2022
 
Глава "Лиги" Салвини заявил, что не знает об итальянском плане по Украине

Лидер партии "Лига" Маттео Салвини заявил, что не знает об итальянском плане по Украине

© РИА Новости / Александр НатрускинЛидер партии "Лига" Маттео Салвини
Лидер партии Лига Маттео Салвини - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Лидер партии "Лига" Маттео Салвини. Архивное фото
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини заявил, что ничего не знает об итальянском плане урегулирования на Украине, который, по сообщениям СМИ, ранее был передан генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
"Я не знаю, существует ли итальянский план мира, мы ничего об этом не знаем. Я провел заседание с руководством "Лиги", никто ничего не знает", - заявил известный политик в четверг в ходе встречи с журналистами информагентства Ansa в Риме.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Кулеба прокомментировал итальянский план по Украине
В этой связи Салвини заверил, что "готов поехать куда-угодно в целях достижения прекращения огня", если данная инициатива не будет представлена СМИ как пророссийская. Он также сделал акцент на необходимости дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине и выразил надежду на то, что дальнейшие поставки вооружений Киеву не потребуются.
"Самым мощным оружием будет дипломатия, а не ракеты и боеголовки. Мы направляем помощь, но спасение жизней и защита национальных интересов Италии предусматривает, чтобы делалось возможное, чтобы предотвратить отправку других вооружений. Рассчитываю, что речь больше не пойдет об отправке оружия, но о дипломатах", - приводит Ansa слова лидера "Лиги".
Накануне с аналогичным призывом выступил глава входящего в правительственную коалицию "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший итальянский премьер Джузеппе Конте. По его словам, "дипломатия не должна останавливаться вплоть до тех пор, пока мы не получим результаты, которых хотим: политическое решение, переговоры". Ранее от имени Д5З он неоднократно высказывался против участия ЕС в гонке вооружений в связи с украинским кризисом, а также против поставок все более тяжелых вооружений Киеву, поскольку это может привести к эскалации.
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Италия предложила призвать Киев к переговорам с Москвой на саммите ЕС
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве не получали итальянского плана по урегулированию на Украине, но опубликованные в СМИ предложения "настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез".
Во вторник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что предложенный Италией план урегулирования на Украине представляет собой "рабочий документ", причем находящийся пока еще в "зачаточном состоянии".
Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что Ди Майо передал генсеку ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.
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В миреДжузеппе КонтеМария ЗахароваКиевИталияУкраинаЕвросоюзДвижение 5 звездЛуиджи Ди МайоООН
 
 
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