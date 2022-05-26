https://ria.ru/20220526/rubli-1790766828.html
В Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях
В Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях - РИА Новости, 26.05.2022
В Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях
Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:58
2022-05-26T08:58
2022-05-26T10:31
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
геническ
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая - РИА Новости. Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.На заправках в Геническе на табло уже установлены цены в рублях - 66 рублей за литр А-92. На колонке "гривна" заклеена и поверх счетчика от руки подписано "руб."."Оплата идет в рублях и гривнах, у кого есть. Мы недавно начали работать, перебоев (с поставками бензина – ред.) пока не было. Завтра должны еще привезти вторую поставку. Продаем по 2-3 куба в день", - рассказал сотрудник станции.Также в Геническе на бивалютную систему оплаты перешли аптеки. На входе установлена соответствующая информация: "принимаем в рублях и гривнах". В обороте достаточно средств, в кассах есть и мелкие купюры для сдачи. Однако пока некоторых распространенных лекарств в наличии нет.Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо ранее заявлял, что бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая. Кроме того, в регионе появится отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.
https://ria.ru/20220524/kherson-1790384655.html
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В Херсонской области открылись первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях
Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
На заправках в Геническе на табло уже установлены новые ценники - 66 рублей за литр 92 бензина.
2022-05-26T08:58
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сальдо, херсонская область , геническ, в мире
08:58 26.05.2022 (обновлено: 10:31 26.05.2022)
В Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях
В Геническе в Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях