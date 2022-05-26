https://ria.ru/20220526/rubli-1790766828.html

В Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях

В Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях - РИА Новости, 26.05.2022

В Херсонской области начали работать первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях

Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:58

2022-05-26T08:58

2022-05-26T10:31

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

геническ

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая - РИА Новости. Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.На заправках в Геническе на табло уже установлены цены в рублях - 66 рублей за литр А-92. На колонке "гривна" заклеена и поверх счетчика от руки подписано "руб."."Оплата идет в рублях и гривнах, у кого есть. Мы недавно начали работать, перебоев (с поставками бензина – ред.) пока не было. Завтра должны еще привезти вторую поставку. Продаем по 2-3 куба в день", - рассказал сотрудник станции.Также в Геническе на бивалютную систему оплаты перешли аптеки. На входе установлена соответствующая информация: "принимаем в рублях и гривнах". В обороте достаточно средств, в кассах есть и мелкие купюры для сдачи. Однако пока некоторых распространенных лекарств в наличии нет.Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо ранее заявлял, что бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая. Кроме того, в регионе появится отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.

https://ria.ru/20220524/kherson-1790384655.html

херсонская область

геническ

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В Херсонской области открылись первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. На заправках в Геническе на табло уже установлены новые ценники - 66 рублей за литр 92 бензина. 2022-05-26T08:58 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир сальдо, херсонская область , геническ, в мире