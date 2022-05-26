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Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022
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Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина
Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022
Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина
Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:21
2022-05-26T14:29
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим. Действительно, для бюджета это может означать снижение в рублевом выражении доходов от экспортного сектора, нефтегазового прежде всего", - сказала она в кулуарах встречи с Ассоциацией банков России.Однако при этом, по мнению регулятора, курс должен быть плавающим для равновесия интересов экспортеров и импортеров. "Для нас это принципиально важно – сохранить этот режим", - подчеркнула Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
14:21 26.05.2022 (обновлено: 14:29 26.05.2022)
 
Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности России

© Фото : пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим. Действительно, для бюджета это может означать снижение в рублевом выражении доходов от экспортного сектора, нефтегазового прежде всего", - сказала она в кулуарах встречи с Ассоциацией банков России.
Однако при этом, по мнению регулятора, курс должен быть плавающим для равновесия интересов экспортеров и импортеров. "Для нас это принципиально важно – сохранить этот режим", - подчеркнула Набиуллина.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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