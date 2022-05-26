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Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина
Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022
Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина
Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:21
2022-05-26T14:21
2022-05-26T14:29
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим. Действительно, для бюджета это может означать снижение в рублевом выражении доходов от экспортного сектора, нефтегазового прежде всего", - сказала она в кулуарах встречи с Ассоциацией банков России.Однако при этом, по мнению регулятора, курс должен быть плавающим для равновесия интересов экспортеров и импортеров. "Для нас это принципиально важно – сохранить этот режим", - подчеркнула Набиуллина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
14:21 26.05.2022 (обновлено: 14:29 26.05.2022)
Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности России
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим. Действительно, для бюджета это может означать снижение в рублевом выражении доходов от экспортного сектора, нефтегазового прежде всего", - сказала она в кулуарах встречи с Ассоциацией банков России.
Однако при этом, по мнению регулятора, курс должен быть плавающим для равновесия интересов экспортеров и импортеров. "Для нас это принципиально важно – сохранить этот режим", - подчеркнула Набиуллина.