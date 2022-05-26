https://ria.ru/20220526/rubl-1790851834.html

Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина

Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022

Укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности, заявила Набиуллина

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:21

2022-05-26T14:21

2022-05-26T14:29

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772309400_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_d97543778c2233d0529e571afcd7cc71.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим. Действительно, для бюджета это может означать снижение в рублевом выражении доходов от экспортного сектора, нефтегазового прежде всего", - сказала она в кулуарах встречи с Ассоциацией банков России.Однако при этом, по мнению регулятора, курс должен быть плавающим для равновесия интересов экспортеров и импортеров. "Для нас это принципиально важно – сохранить этот режим", - подчеркнула Набиуллина.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина