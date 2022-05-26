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Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/rubl-1790787643.html
Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями
Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями
Поэтапно освобожденные территории всецело обеспечат рублями, но пока нельзя сказать, что наличности полностью хватает, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:52
2022-05-26T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
рубль
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Поэтапно освобожденные территории всецело обеспечат рублями, но пока нельзя сказать, что наличности полностью хватает, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Нельзя сказать, что сейчас в полной мере наличностью обеспечены эти регионы. Нет. Но поэтапно это все, конечно, будет полностью обеспечено. То есть у нас точно так же происходило, не молниеносно - раз, и у нас всего хватает. Так невозможно, наверное, физически. Но все, курс задан, направление определено, поэтому двигаемся", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, рубль, ситуация в днр и лнр
10:52 26.05.2022
 
Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями

Глава ДНР Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Поэтапно освобожденные территории всецело обеспечат рублями, но пока нельзя сказать, что наличности полностью хватает, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Нельзя сказать, что сейчас в полной мере наличностью обеспечены эти регионы. Нет. Но поэтапно это все, конечно, будет полностью обеспечено. То есть у нас точно так же происходило, не молниеносно - раз, и у нас всего хватает. Так невозможно, наверное, физически. Но все, курс задан, направление определено, поэтому двигаемся", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРубльСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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