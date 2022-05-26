https://ria.ru/20220526/rubl-1790787643.html

Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями

Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин пообещал всецело обеспечить освобожденные территории рублями

Поэтапно освобожденные территории всецело обеспечат рублями, но пока нельзя сказать, что наличности полностью хватает, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:52

2022-05-26T10:52

2022-05-26T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

рубль

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Поэтапно освобожденные территории всецело обеспечат рублями, но пока нельзя сказать, что наличности полностью хватает, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Нельзя сказать, что сейчас в полной мере наличностью обеспечены эти регионы. Нет. Но поэтапно это все, конечно, будет полностью обеспечено. То есть у нас точно так же происходило, не молниеносно - раз, и у нас всего хватает. Так невозможно, наверное, физически. Но все, курс задан, направление определено, поэтому двигаемся", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, рубль, ситуация в днр и лнр