https://ria.ru/20220526/rubl-1790751556.html

Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля

Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля - РИА Новости, 26.05.2022

Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля

Любой валютный курс обусловлен динамикой спроса и предложения. Если приток валюты в страну велик, а спроса на нее нет, она начинает падать к нацвалюте. Объем... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T01:16

2022-05-26T01:16

2022-05-26T09:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Любой валютный курс обусловлен динамикой спроса и предложения. Если приток валюты в страну велик, а спроса на нее нет, она начинает падать к нацвалюте. Объем импорта в Россию, по ряду оценок, в апреле мог снизиться примерно на 50%. Как следствие, налицо спад спроса на валюту со стороны российских импортеров, рассказал агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.Он напомнил, что до недавнего времени экспортеры вынуждены были продавать 80% валютной выручки, а объем поступлений от экспорта существенно не сократился. “В результате предложение доллара на российском рынке оказалось очень высоким, несмотря на недавние послабления от регулятора”, — указал он.Аналитик напомнил о введенных Банком России ограничениях на движение средств для физических и юридических лиц. Это было призвано сократить отток капитала, но в сочетании с санкциями ударило по покупкам долларов и евро. Теперь эти валюты невозможно ни вывести, ни инвестировать, в результате они мало кому нужны, подытожил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/putin-1790710260.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия