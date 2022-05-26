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Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля - РИА Новости, 26.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220526/rubl-1790751556.html
Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля
Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля - РИА Новости, 26.05.2022
Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля
Любой валютный курс обусловлен динамикой спроса и предложения. Если приток валюты в страну велик, а спроса на нее нет, она начинает падать к нацвалюте. Объем... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T01:16
2022-05-26T09:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Любой валютный курс обусловлен динамикой спроса и предложения. Если приток валюты в страну велик, а спроса на нее нет, она начинает падать к нацвалюте. Объем импорта в Россию, по ряду оценок, в апреле мог снизиться примерно на 50%. Как следствие, налицо спад спроса на валюту со стороны российских импортеров, рассказал агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.Он напомнил, что до недавнего времени экспортеры вынуждены были продавать 80% валютной выручки, а объем поступлений от экспорта существенно не сократился. “В результате предложение доллара на российском рынке оказалось очень высоким, несмотря на недавние послабления от регулятора”, — указал он.Аналитик напомнил о введенных Банком России ограничениях на движение средств для физических и юридических лиц. Это было призвано сократить отток капитала, но в сочетании с санкциями ударило по покупкам долларов и евро. Теперь эти валюты невозможно ни вывести, ни инвестировать, в результате они мало кому нужны, подытожил эксперт.
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экономика, рубль, россия
01:16 26.05.2022 (обновлено: 09:19 26.05.2022)
 
Аналитик объяснил, почему нельзя сдержать укрепление рубля

Аналитик Карпунин заявил, что укрепление рубля вызвано падением объемов импорта на 50%

© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Depositphotos / valphoto
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Любой валютный курс обусловлен динамикой спроса и предложения. Если приток валюты в страну велик, а спроса на нее нет, она начинает падать к нацвалюте. Объем импорта в Россию, по ряду оценок, в апреле мог снизиться примерно на 50%. Как следствие, налицо спад спроса на валюту со стороны российских импортеров, рассказал агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.
Он напомнил, что до недавнего времени экспортеры вынуждены были продавать 80% валютной выручки, а объем поступлений от экспорта существенно не сократился. “В результате предложение доллара на российском рынке оказалось очень высоким, несмотря на недавние послабления от регулятора”, — указал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 18:55В России
Путин о курсах валют: доллар "скукоживается", а рубль укрепляется
Аналитик напомнил о введенных Банком России ограничениях на движение средств для физических и юридических лиц. Это было призвано сократить отток капитала, но в сочетании с санкциями ударило по покупкам долларов и евро. Теперь эти валюты невозможно ни вывести, ни инвестировать, в результате они мало кому нужны, подытожил эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльРоссия
 
 
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