Рейтинг@Mail.ru
Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790835532.html
Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе
Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе - РИА Новости, 26.05.2022
Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе
России необходимо искать инструменты работы с большей частью мира, а не концентрировать свое внимание на Западе, для этого у России есть моральные преимущества, РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:30
2022-05-26T13:30
в мире
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_0:20:3239:1841_1920x0_80_0_0_d5820fd5886976648f343a50a9718526.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. России необходимо искать инструменты работы с большей частью мира, а не концентрировать свое внимание на Западе, для этого у России есть моральные преимущества, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Мне кажется, мы излишне концентрируемся на Западе, а что с остальным миром? Запад – это максимум миллиард людей: Европа, США, Австралия, может быть, Япония, если ее туда приписать", - сказал Фадеев во время круглого стола в Совете Федерации "Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности".По словам председателя СПЧ, в правозащитной сфере есть альтернативные Западу направления, которые можно рассмотреть. "Есть Всемирная декларация прав человека, 1948 года. И она почти целиком принята в нашей Конституции. Я сейчас ее не критикую, не призываю начать внезапно пересматривать положения, тем более нашей Конституции. Но хочу заметить, что есть много других документов, например, Организация африканских государств в свое время принимала подобный документ. Есть Исламская декларация прав человека, она не отвергает основные постулаты Всемирной декларации прав человека, но там есть специфика. Что такое Всемирная декларация прав человека – это, конечно, западное понимание, либеральная декларация, она основана на идее автономного индивида, а специалисты в других странах говорят, а как же общественные цели, а как же права народов", - отметил Фадеев."И те, и другие, и третьи, когда они предъявляли свои декларации, Западом были просто посланы. В отношении этих усилий, интеллектуальных в том числе, Запад проявляет высокомерие и презрение: "Не ваше дело, не суйтесь сюда". Но я хочу заметить, что это 7/8 населения мира, почти 8 миллиардов население мира. Примерно миллиард – условно, Запад, а 7 миллиардов – это остальной мир, это наши потенциальные партнеры", - сказал Фадеев.Для сотрудничества с большей частью мира у России, по мнению главы СПЧ, есть моральное преимущество. Например, у России не было колоний, а также националистической идеологии. "У нас не было колоний, которые мы грабили, высасывали все… Советский Союз развивал окраины огромными темпами. Я помню, какие были окраины до 1917 года и какими они остались после краха Советского союза. Помогали другим странам, помогали африканским странам, Латинской Америке. Критика тут была, почему мы им помогаем, перестали помогать, рухнуло все. Потому что национализм – самая вредная идеология, которая есть, о чем президент Владимир Путин не устает повторять. А у нас не было национализма, и мир про это прекрасно помнит. И 7/8 населения мира – это как раз наша аудитория, наша целевая аудитория, надо искать создавать инструменты для работы с ними", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20220524/zapad-1790383235.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_4b4b913cadcde825054aebe2e238db69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, сша, европа
13:30 26.05.2022
 
Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе

Фадеев: России нужно работать с большей частью мира, а не концентрироваться на Западе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. России необходимо искать инструменты работы с большей частью мира, а не концентрировать свое внимание на Западе, для этого у России есть моральные преимущества, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Мне кажется, мы излишне концентрируемся на Западе, а что с остальным миром? Запад – это максимум миллиард людей: Европа, США, Австралия, может быть, Япония, если ее туда приписать", - сказал Фадеев во время круглого стола в Совете Федерации "Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:36
Столтенберг призвал Запад предпочесть безопасность выгоде от торговли
По словам председателя СПЧ, в правозащитной сфере есть альтернативные Западу направления, которые можно рассмотреть. "Есть Всемирная декларация прав человека, 1948 года. И она почти целиком принята в нашей Конституции. Я сейчас ее не критикую, не призываю начать внезапно пересматривать положения, тем более нашей Конституции. Но хочу заметить, что есть много других документов, например, Организация африканских государств в свое время принимала подобный документ. Есть Исламская декларация прав человека, она не отвергает основные постулаты Всемирной декларации прав человека, но там есть специфика. Что такое Всемирная декларация прав человека – это, конечно, западное понимание, либеральная декларация, она основана на идее автономного индивида, а специалисты в других странах говорят, а как же общественные цели, а как же права народов", - отметил Фадеев.
"И те, и другие, и третьи, когда они предъявляли свои декларации, Западом были просто посланы. В отношении этих усилий, интеллектуальных в том числе, Запад проявляет высокомерие и презрение: "Не ваше дело, не суйтесь сюда". Но я хочу заметить, что это 7/8 населения мира, почти 8 миллиардов население мира. Примерно миллиард – условно, Запад, а 7 миллиардов – это остальной мир, это наши потенциальные партнеры", - сказал Фадеев.
Для сотрудничества с большей частью мира у России, по мнению главы СПЧ, есть моральное преимущество. Например, у России не было колоний, а также националистической идеологии. "У нас не было колоний, которые мы грабили, высасывали все… Советский Союз развивал окраины огромными темпами. Я помню, какие были окраины до 1917 года и какими они остались после краха Советского союза. Помогали другим странам, помогали африканским странам, Латинской Америке. Критика тут была, почему мы им помогаем, перестали помогать, рухнуло все. Потому что национализм – самая вредная идеология, которая есть, о чем президент Владимир Путин не устает повторять. А у нас не было национализма, и мир про это прекрасно помнит. И 7/8 населения мира – это как раз наша аудитория, наша целевая аудитория, надо искать создавать инструменты для работы с ними", - сказал Фадеев.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
 
В миреРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала