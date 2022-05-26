https://ria.ru/20220526/rossiya-1790835532.html

Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе

Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе - РИА Новости, 26.05.2022

Фадеев призвал не концентрировать внимание на Западе

России необходимо искать инструменты работы с большей частью мира, а не концентрировать свое внимание на Западе, для этого у России есть моральные преимущества, РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:30

2022-05-26T13:30

2022-05-26T13:30

в мире

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

сша

европа

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. России необходимо искать инструменты работы с большей частью мира, а не концентрировать свое внимание на Западе, для этого у России есть моральные преимущества, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Мне кажется, мы излишне концентрируемся на Западе, а что с остальным миром? Запад – это максимум миллиард людей: Европа, США, Австралия, может быть, Япония, если ее туда приписать", - сказал Фадеев во время круглого стола в Совете Федерации "Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности".По словам председателя СПЧ, в правозащитной сфере есть альтернативные Западу направления, которые можно рассмотреть. "Есть Всемирная декларация прав человека, 1948 года. И она почти целиком принята в нашей Конституции. Я сейчас ее не критикую, не призываю начать внезапно пересматривать положения, тем более нашей Конституции. Но хочу заметить, что есть много других документов, например, Организация африканских государств в свое время принимала подобный документ. Есть Исламская декларация прав человека, она не отвергает основные постулаты Всемирной декларации прав человека, но там есть специфика. Что такое Всемирная декларация прав человека – это, конечно, западное понимание, либеральная декларация, она основана на идее автономного индивида, а специалисты в других странах говорят, а как же общественные цели, а как же права народов", - отметил Фадеев."И те, и другие, и третьи, когда они предъявляли свои декларации, Западом были просто посланы. В отношении этих усилий, интеллектуальных в том числе, Запад проявляет высокомерие и презрение: "Не ваше дело, не суйтесь сюда". Но я хочу заметить, что это 7/8 населения мира, почти 8 миллиардов население мира. Примерно миллиард – условно, Запад, а 7 миллиардов – это остальной мир, это наши потенциальные партнеры", - сказал Фадеев.Для сотрудничества с большей частью мира у России, по мнению главы СПЧ, есть моральное преимущество. Например, у России не было колоний, а также националистической идеологии. "У нас не было колоний, которые мы грабили, высасывали все… Советский Союз развивал окраины огромными темпами. Я помню, какие были окраины до 1917 года и какими они остались после краха Советского союза. Помогали другим странам, помогали африканским странам, Латинской Америке. Критика тут была, почему мы им помогаем, перестали помогать, рухнуло все. Потому что национализм – самая вредная идеология, которая есть, о чем президент Владимир Путин не устает повторять. А у нас не было национализма, и мир про это прекрасно помнит. И 7/8 населения мира – это как раз наша аудитория, наша целевая аудитория, надо искать создавать инструменты для работы с ними", - сказал Фадеев.

https://ria.ru/20220524/zapad-1790383235.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, сша, европа