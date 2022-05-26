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Косачев: на Западе растет осознание того, что Россию нельзя отменить - РИА Новости, 26.05.2022
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Косачев: на Западе растет осознание того, что Россию нельзя отменить
Косачев: на Западе растет осознание того, что Россию нельзя отменить - РИА Новости, 26.05.2022
Косачев: на Западе растет осознание того, что Россию нельзя отменить
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что на Западе накапливается критическая масса осознания новых реальностей, касающихся того, что Россию нельзя... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:23
2022-05-26T08:25
в мире
россия
сша
украина
константин косачев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что на Западе накапливается критическая масса осознания новых реальностей, касающихся того, что Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять"."С моей точки зрения, в западном общественном мнении и, вследствие этого, в политических элитах действительно накапливается критическая масса осознания новых реальностей... До перелома ещё очень далеко, разумеется, речь только о наметившейся тенденции. Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса - Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве", - написал политик в своем Telegram-канале.По мнению Косачева, на Западе появляются симптоматичные заявления, например высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на конференции в Давосе о необходимости достижения компромиссов между Киевом и Москвой, в том числе по территориальному вопросу. Также сенатор отметил высказывание президента Австрии Александра ван дер Беллена, в котором тот отметил, что заявления президента РФ Владимира Путина следовало раньше изучать более внимательно."Натоцентричный мир исчерпал себя, потому что он не умеет ничего, кроме собственного расширения. Раз за разом провоцируя за своими пределами новые войны и конфликты. Что и понимает, уверен, более чем отлично многоопытный Генри Киссинджер. И к его опыту неизбежно придётся прислушаться и условному Давосу, и реальному Вашингтону с Брюсселем, и бессмысленному на данный момент Киеву. Россию отменить так и не удалось", - отметил Косачев.
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
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в мире, россия, сша, украина, константин косачев
08:23 26.05.2022 (обновлено: 08:25 26.05.2022)
 
Косачев: на Западе растет осознание того, что Россию нельзя отменить

Косачев: на Западе растет осознание того, что Россию нельзя игнорировать или отменить

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что на Западе накапливается критическая масса осознания новых реальностей, касающихся того, что Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять".
"С моей точки зрения, в западном общественном мнении и, вследствие этого, в политических элитах действительно накапливается критическая масса осознания новых реальностей... До перелома ещё очень далеко, разумеется, речь только о наметившейся тенденции. Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса - Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве", - написал политик в своем Telegram-канале.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
08:00
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
По мнению Косачева, на Западе появляются симптоматичные заявления, например высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на конференции в Давосе о необходимости достижения компромиссов между Киевом и Москвой, в том числе по территориальному вопросу. Также сенатор отметил высказывание президента Австрии Александра ван дер Беллена, в котором тот отметил, что заявления президента РФ Владимира Путина следовало раньше изучать более внимательно.
"Натоцентричный мир исчерпал себя, потому что он не умеет ничего, кроме собственного расширения. Раз за разом провоцируя за своими пределами новые войны и конфликты. Что и понимает, уверен, более чем отлично многоопытный Генри Киссинджер. И к его опыту неизбежно придётся прислушаться и условному Давосу, и реальному Вашингтону с Брюсселем, и бессмысленному на данный момент Киеву. Россию отменить так и не удалось", - отметил Косачев.
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 08:00
Целились в Россию — попали в доллар
 
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