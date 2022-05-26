07:04 26.05.2022 (обновлено: 07:16 26.05.2022)
Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий
© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставление права упрощенного гражданства – это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.