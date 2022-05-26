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Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790759999.html
Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий, заявили в Госдуме
Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.05.2022
Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий, заявили в Госдуме
Предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:04
2022-05-26T07:16
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По его словам, интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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владимир путин, россия, украина, запорожская область, в мире
07:04 26.05.2022 (обновлено: 07:16 26.05.2022)
 
Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставление права упрощенного гражданства – это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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