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Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС - РИА Новости, 26.05.2022
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Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС
Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС - РИА Новости, 26.05.2022
Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС
Европейское космическое агентство пытается склонить к сотрудничеству страны, которые традиционно взаимодействуют в космосе с Россией, заявил гендиректор... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:34
2022-05-26T10:12
космос - риа наука
россия
брикс
роскосмос
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейское космическое агентство пытается склонить к сотрудничеству страны, которые традиционно взаимодействуют в космосе с Россией, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.Он пояснил, что об этом ему лично и неформально сообщили коллеги на полях встречи глав космических агентств стран — членов БРИКС. Европейцы предлагают "деньги и технологии, которые у них якобы есть", отметил глава госкорпорации.О представителях каких стран идет речь, Рогозин не уточнил.Он отметил, что НАСА ведет себя более осторожно и реально оценивает свои возможности.Рогозин подтвердил готовность "Роскосмоса" помогать странам, которые только начинают свой путь в космосе, с программами пилотируемой космонавтики. Это избавит их от "неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос".Он предупредил, что европейские партнеры при возникновении первых проблем переложат ответственность, как это было в совместной с Россией миссией полета на Марс в 2020 году.Накануне главы и представители космических агентств стран БРИКС провели в видеоформате первое заседание объединенного комитета по космическому сотрудничеству. Председателем комитета в этом году будет глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. Сейчас группировка БРИКС состоит из шести спутников — двух китайских, одного российского, двух индийских и одного совместно разработанного Китаем и Бразилией.
https://ria.ru/20220417/rogozin-1784001077.html
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космос - риа наука, россия, брикс, роскосмос, европейское космическое агентство
08:34 26.05.2022 (обновлено: 10:12 26.05.2022)
 
Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС

Глава "Роскосмоса" Рогозин обвинил ЕКА в попытках разрушить связи корпорации с партнерами

© Фото предоставлено пресс-службой РоскосмосаГендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейское космическое агентство пытается склонить к сотрудничеству страны, которые традиционно взаимодействуют в космосе с Россией, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что об этом ему лично и неформально сообщили коллеги на полях встречи глав космических агентств стран — членов БРИКС. Европейцы предлагают "деньги и технологии, которые у них якобы есть", отметил глава госкорпорации.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 20:52
Рогозин: Европа больше пострадает от санкций против "Роскосмоса"
О представителях каких стран идет речь, Рогозин не уточнил.
"Смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы. У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро", — написал глава госкорпорации.
Он отметил, что НАСА ведет себя более осторожно и реально оценивает свои возможности.
Рогозин подтвердил готовность "Роскосмоса" помогать странам, которые только начинают свой путь в космосе, с программами пилотируемой космонавтики. Это избавит их от "неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос".
Он предупредил, что европейские партнеры при возникновении первых проблем переложат ответственность, как это было в совместной с Россией миссией полета на Марс в 2020 году.
Накануне главы и представители космических агентств стран БРИКС провели в видеоформате первое заседание объединенного комитета по космическому сотрудничеству. Председателем комитета в этом году будет глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. Сейчас группировка БРИКС состоит из шести спутников — двух китайских, одного российского, двух индийских и одного совместно разработанного Китаем и Бразилией.
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Космос - РИА НаукаРоссияБРИКСРоскосмосЕвропейское космическое агентство
 
 
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