https://ria.ru/20220526/roskosmos-1790764497.html

Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС

Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС - РИА Новости, 26.05.2022

Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС

Европейское космическое агентство пытается склонить к сотрудничеству страны, которые традиционно взаимодействуют в космосе с Россией, заявил гендиректор... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:34

2022-05-26T08:34

2022-05-26T10:12

космос - риа наука

россия

брикс

роскосмос

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейское космическое агентство пытается склонить к сотрудничеству страны, которые традиционно взаимодействуют в космосе с Россией, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.Он пояснил, что об этом ему лично и неформально сообщили коллеги на полях встречи глав космических агентств стран — членов БРИКС. Европейцы предлагают "деньги и технологии, которые у них якобы есть", отметил глава госкорпорации.О представителях каких стран идет речь, Рогозин не уточнил.Он отметил, что НАСА ведет себя более осторожно и реально оценивает свои возможности.Рогозин подтвердил готовность "Роскосмоса" помогать странам, которые только начинают свой путь в космосе, с программами пилотируемой космонавтики. Это избавит их от "неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос".Он предупредил, что европейские партнеры при возникновении первых проблем переложат ответственность, как это было в совместной с Россией миссией полета на Марс в 2020 году.Накануне главы и представители космических агентств стран БРИКС провели в видеоформате первое заседание объединенного комитета по космическому сотрудничеству. Председателем комитета в этом году будет глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. Сейчас группировка БРИКС состоит из шести спутников — двух китайских, одного российского, двух индийских и одного совместно разработанного Китаем и Бразилией.

https://ria.ru/20220417/rogozin-1784001077.html

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, брикс, роскосмос, европейское космическое агентство