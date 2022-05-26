08:34 26.05.2022 (обновлено: 10:12 26.05.2022)
Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от "Роскосмоса" партнеров по БРИКС
Глава "Роскосмоса" Рогозин обвинил ЕКА в попытках разрушить связи корпорации с партнерами
© Фото предоставлено пресс-службой РоскосмосаГендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейское космическое агентство пытается склонить к сотрудничеству страны, которые традиционно взаимодействуют в космосе с Россией, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что об этом ему лично и неформально сообщили коллеги на полях встречи глав космических агентств стран — членов БРИКС. Европейцы предлагают "деньги и технологии, которые у них якобы есть", отметил глава госкорпорации.
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О представителях каких стран идет речь, Рогозин не уточнил.
"Смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы. У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро", — написал глава госкорпорации.
Он отметил, что НАСА ведет себя более осторожно и реально оценивает свои возможности.
Рогозин подтвердил готовность "Роскосмоса" помогать странам, которые только начинают свой путь в космосе, с программами пилотируемой космонавтики. Это избавит их от "неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос".
Накануне главы и представители космических агентств стран БРИКС провели в видеоформате первое заседание объединенного комитета по космическому сотрудничеству. Председателем комитета в этом году будет глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. Сейчас группировка БРИКС состоит из шести спутников — двух китайских, одного российского, двух индийских и одного совместно разработанного Китаем и Бразилией.