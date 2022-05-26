https://ria.ru/20220526/rosatom-1790878698.html
"Росатом" намерен защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией
"Росатом" намерен защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией - РИА Новости, 26.05.2022
"Росатом" намерен защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией
Госкорпорация "Росатом" принимает меры для защиты своих интересов в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство с участием России АЭС "Ханхикиви-1",... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:44
2022-05-26T15:44
2022-05-26T17:45
мария захарова
финляндия
россия
хельсинки
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
ханхикиви-1
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" принимает меры для защиты своих интересов в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство с участием России АЭС "Ханхикиви-1", говорится в отчетности группы "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО за первый квартал 2022-го."В апреле 2022 года от Fennovoima Oy, являющейся совместно контролируемым предприятием группы, получено уведомление о расторжении EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия). <…> Группа предпринимает все усилия для защиты своих интересов", — говорится в отчетности. Подробности при этом не приводятся.Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project после этого сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсинки было оказано давление из-за рубежа, заявила ранее в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
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мария захарова, финляндия, россия, хельсинки, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", ханхикиви-1
15:44 26.05.2022 (обновлено: 17:45 26.05.2022)
"Росатом" намерен защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией
Атомэнергопром: "Росатом" будет защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией