https://ria.ru/20220526/rosatom-1790878698.html

"Росатом" намерен защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией

"Росатом" намерен защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией - РИА Новости, 26.05.2022

"Росатом" намерен защищать свои интересы после разрыва контракта Финляндией

Госкорпорация "Росатом" принимает меры для защиты своих интересов в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство с участием России АЭС "Ханхикиви-1",... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:44

2022-05-26T15:44

2022-05-26T17:45

мария захарова

финляндия

россия

хельсинки

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

ханхикиви-1

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" принимает меры для защиты своих интересов в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство с участием России АЭС "Ханхикиви-1", говорится в отчетности группы "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО за первый квартал 2022-го."В апреле 2022 года от Fennovoima Oy, являющейся совместно контролируемым предприятием группы, получено уведомление о расторжении EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия). <…> Группа предпринимает все усилия для защиты своих интересов", — говорится в отчетности. Подробности при этом не приводятся.Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project после этого сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсинки было оказано давление из-за рубежа, заявила ранее в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

финляндия

россия

хельсинки

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мария захарова, финляндия, россия, хельсинки, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", ханхикиви-1