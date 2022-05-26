https://ria.ru/20220526/rosatom-1790869665.html

Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании

Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании - РИА Новости, 26.05.2022

Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании

Западные санкции против России не оказывают критического влияния на работу российской атомной отрасли, говорится в отчетности группы "Атомэнергопром" (входит в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:19

2022-05-26T15:19

2022-05-26T15:27

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные санкции против России не оказывают критического влияния на работу российской атомной отрасли, говорится в отчетности группы "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2022 года."Введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую группой деятельность и не увеличивают значительно финансовые риски", - говорится в отчетности.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика