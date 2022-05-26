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Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании - РИА Новости, 26.05.2022
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Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании
Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании - РИА Новости, 26.05.2022
Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании
Западные санкции против России не оказывают критического влияния на работу российской атомной отрасли, говорится в отчетности группы "Атомэнергопром" (входит в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:19
2022-05-26T15:27
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные санкции против России не оказывают критического влияния на работу российской атомной отрасли, говорится в отчетности группы "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2022 года."Введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую группой деятельность и не увеличивают значительно финансовые риски", - говорится в отчетности.
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экономика
15:19 26.05.2022 (обновлено: 15:27 26.05.2022)
 
Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании

"Атомэнергопром": западные санкции не оказывают критического влияния на "Росатом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные санкции против России не оказывают критического влияния на работу российской атомной отрасли, говорится в отчетности группы "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2022 года.
"Введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую группой деятельность и не увеличивают значительно финансовые риски", - говорится в отчетности.
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