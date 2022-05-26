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РКН с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации - РИА Новости, 26.05.2022
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РКН с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации
РКН с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации - РИА Новости, 26.05.2022
РКН с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации
Роскомнадзор сообщил, что с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о проведении спецоперации РФ на Украине, а также заблокировал 1177 ресурсов с украинской РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:16
2022-05-26T22:16
в мире
технологии
владимир путин
россия
украина
донбасс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о проведении спецоперации РФ на Украине, а также заблокировал 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 миллиона пользователей."С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тысяч фейков, 38 тысяч призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 миллиона пользователей", - говорится в сообщении.Также уточняется, что специалисты Роскомнадзора участвуют в разработке законопроекта об ужесточении наказания вплоть до уголовной ответственности за торговлю персональными данными россиян.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html
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в мире, технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
22:16 26.05.2022
 
РКН с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации

РКН с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации на Украине

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКак распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой
Как распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Как распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о проведении спецоперации РФ на Украине, а также заблокировал 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 миллиона пользователей.
"С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тысяч фейков, 38 тысяч призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 миллиона пользователей", - говорится в сообщении.
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Также уточняется, что специалисты Роскомнадзора участвуют в разработке законопроекта об ужесточении наказания вплоть до уголовной ответственности за торговлю персональными данными россиян.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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