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Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта
Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта - РИА Новости, 26.05.2022
Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта
Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет в Доминиканской республике, сообщило американское издание TMZ. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:45
2022-05-26T19:45
2022-05-26T19:52
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет в Доминиканской республике, сообщило американское издание TMZ.Причина смети не уточняется.Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В 1978 году дебютировал на телевидении в сериале "Другой мир". Наиболее известен по ролям в фильмах "Славные парни" (1990), "Кокаин" (2001), "Идентификация" (2003), "Револьвер" (2005), "Козырные тузы" (2007), "Реальные кабаны" (2007).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, происшествия
19:45 26.05.2022 (обновлено: 19:52 26.05.2022)
Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта
Американский актер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет