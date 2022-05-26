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Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта

Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта - РИА Новости, 26.05.2022

Умер звезда фильма "Славные парни" Рэй Лиотта

Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет в Доминиканской республике, сообщило американское издание TMZ. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:45

2022-05-26T19:45

2022-05-26T19:52

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет в Доминиканской республике, сообщило американское издание TMZ.Причина смети не уточняется.Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В 1978 году дебютировал на телевидении в сериале "Другой мир". Наиболее известен по ролям в фильмах "Славные парни" (1990), "Кокаин" (2001), "Идентификация" (2003), "Револьвер" (2005), "Козырные тузы" (2007), "Реальные кабаны" (2007).

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, общество, происшествия