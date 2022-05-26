https://ria.ru/20220526/reformy-1790749729.html
Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда
Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда - РИА Новости, 26.05.2022
Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда
Президент США Джо Байден подписал указ о реформировании полиции, приурочив пакет инициатив, направленных на ее гуманизацию и повышение подотчетности, ко второй... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T00:16
2022-05-26T00:16
2022-05-26T00:17
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о реформировании полиции, приурочив пакет инициатив, направленных на ее гуманизацию и повышение подотчетности, ко второй годовщине резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда.Гибель Флойда, который задохнулся под коленом миннеаполисского полицейского Дерека Шовена, катализировала общенациональное движение за преобразование правоохранительной системы. Оно начиналось с требования роспуска и дефинансирования полиции, но затем – на фоне повсеместного разгула преступности – перешло на более умеренные позиции.Указ предполагает создание общенациональной базы данных правонарушений, совершаемых полицейскими, вводит повсеместное использование нагрудных видеокамер, запрещает, за исключением крайних случаев, применение удушающих приемов, ограничивает практику проникновения в жилые помещения без предварительного оповещения, лимитирует передачу полиции военного снаряжения.От министерств юстиции и здравоохранения указ требует разработки "инновационных моделей" взаимодействия с людьми, переживающими кризисные состояния, с участием служб, которые бы заменяли или дополняли сугубо полицейское реагирование. Сотрудникам правоохранительных органов также надлежит пройти тренировочные курсы, которые бы искореняли "имплицитные предубеждения" в отношении представителей тех или иных рас, этнических и иных групп.
https://ria.ru/20220525/strelok-1790659490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
00:16 26.05.2022 (обновлено: 00:17 26.05.2022)
Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда
Президент США Байден подписал указ о реформировании полиции в годовщину убийства Флойда
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о реформировании полиции, приурочив пакет инициатив, направленных на ее гуманизацию и повышение подотчетности, ко второй годовщине резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Гибель Флойда, который задохнулся под коленом миннеаполисского полицейского Дерека Шовена, катализировала общенациональное движение за преобразование правоохранительной системы. Оно начиналось с требования роспуска и дефинансирования полиции, но затем – на фоне повсеместного разгула преступности – перешло на более умеренные позиции.
"Указ включает реформы, о которых давно говорилось и которые наконец реализуются на федеральном уровне. И это происходит в критическое время. Выстраивая доверие, мы укрепляем общественную безопасность и сможем более эффективно бороться с преступностью. И еще одно – мы показываем, на что способны, когда мы работаем сообща", - сказал Байден на церемонии подписания.
Указ предполагает создание общенациональной базы данных правонарушений, совершаемых полицейскими, вводит повсеместное использование нагрудных видеокамер, запрещает, за исключением крайних случаев, применение удушающих приемов, ограничивает практику проникновения в жилые помещения без предварительного оповещения, лимитирует передачу полиции военного снаряжения.
От министерств юстиции и здравоохранения указ требует разработки "инновационных моделей" взаимодействия с людьми, переживающими кризисные состояния, с участием служб, которые бы заменяли или дополняли сугубо полицейское реагирование. Сотрудникам правоохранительных органов также надлежит пройти тренировочные курсы, которые бы искореняли "имплицитные предубеждения" в отношении представителей тех или иных рас, этнических и иных групп.