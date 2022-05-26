https://ria.ru/20220526/reformy-1790749729.html

Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда

Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда - РИА Новости, 26.05.2022

Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда

Президент США Джо Байден подписал указ о реформировании полиции, приурочив пакет инициатив, направленных на ее гуманизацию и повышение подотчетности, ко второй... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T00:16

2022-05-26T00:16

2022-05-26T00:17

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о реформировании полиции, приурочив пакет инициатив, направленных на ее гуманизацию и повышение подотчетности, ко второй годовщине резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда.Гибель Флойда, который задохнулся под коленом миннеаполисского полицейского Дерека Шовена, катализировала общенациональное движение за преобразование правоохранительной системы. Оно начиналось с требования роспуска и дефинансирования полиции, но затем – на фоне повсеместного разгула преступности – перешло на более умеренные позиции.Указ предполагает создание общенациональной базы данных правонарушений, совершаемых полицейскими, вводит повсеместное использование нагрудных видеокамер, запрещает, за исключением крайних случаев, применение удушающих приемов, ограничивает практику проникновения в жилые помещения без предварительного оповещения, лимитирует передачу полиции военного снаряжения.От министерств юстиции и здравоохранения указ требует разработки "инновационных моделей" взаимодействия с людьми, переживающими кризисные состояния, с участием служб, которые бы заменяли или дополняли сугубо полицейское реагирование. Сотрудникам правоохранительных органов также надлежит пройти тренировочные курсы, которые бы искореняли "имплицитные предубеждения" в отношении представителей тех или иных рас, этнических и иных групп.

https://ria.ru/20220525/strelok-1790659490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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