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Пушилин оценил перспективы проведения референдума по вхождению в Россию
Пушилин оценил перспективы проведения референдума по вхождению в Россию - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин оценил перспективы проведения референдума по вхождению в Россию
Проведение референдума по вхождению в РФ целесообразно лишь после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик, заявил в интервью... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:03
2022-05-26T10:03
2022-05-26T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Проведение референдума по вхождению в РФ целесообразно лишь после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, денис пушилин
10:03 26.05.2022 (обновлено: 10:04 26.05.2022)
Пушилин оценил перспективы проведения референдума по вхождению в Россию
Пушилин: референдум по вхождению в Россию целесообразен лишь после выхода на границы