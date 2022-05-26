https://ria.ru/20220526/referendum-1790776093.html

Пушилин оценил перспективы проведения референдума по вхождению в Россию

Пушилин оценил перспективы проведения референдума по вхождению в Россию - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин оценил перспективы проведения референдума по вхождению в Россию

Проведение референдума по вхождению в РФ целесообразно лишь после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик, заявил в интервью... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:03

2022-05-26T10:03

2022-05-26T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Проведение референдума по вхождению в РФ целесообразно лишь после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, денис пушилин