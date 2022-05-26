https://ria.ru/20220526/razvitie-1790852145.html

России для развития важны инженерные и научные центры, заявил Путин

России для развития важны инженерные и научные центры, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022

России для развития важны инженерные и научные центры, заявил Путин

Для России важна не возможность закупать предметы роскоши и дорогие автомобили, а собственная база для развития — инженерные и научные центры, заявил президент... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:23

2022-05-26T14:23

2022-05-26T15:40

евразийский экономический союз

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для России важна не возможность закупать предметы роскоши и дорогие автомобили, а собственная база для развития — инженерные и научные центры, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума."Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать", — сказал Путин.

https://ria.ru/20220519/piratstvo-1789475272.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

евразийский экономический союз, общество, владимир путин, россия