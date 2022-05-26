https://ria.ru/20220526/razvitie-1790852145.html
России для развития важны инженерные и научные центры, заявил Путин
России для развития важны инженерные и научные центры, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
России для развития важны инженерные и научные центры, заявил Путин
Для России важна не возможность закупать предметы роскоши и дорогие автомобили, а собственная база для развития — инженерные и научные центры, заявил президент... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:23
2022-05-26T14:23
2022-05-26T15:40
евразийский экономический союз
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для России важна не возможность закупать предметы роскоши и дорогие автомобили, а собственная база для развития — инженерные и научные центры, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума."Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать", — сказал Путин.
https://ria.ru/20220519/piratstvo-1789475272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, общество, владимир путин, россия
14:23 26.05.2022 (обновлено: 15:40 26.05.2022)
России для развития важны инженерные и научные центры, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что россияне смогут ввозить товары люкс-класса, но дороже