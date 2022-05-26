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Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области - РИА Новости, 26.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области
Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области - РИА Новости, 26.05.2022
Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:25
2022-05-26T12:48
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
николаевская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", — рассказал генерал.Он добавил, что также были уничтожены в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", а в районе Чугуева Харьковской области - радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, николаевская область, россия, ситуация в днр и лнр
11:25 26.05.2022 (обновлено: 12:48 26.05.2022)
 
Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Минобороны сообщило о ликвидации центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", — рассказал генерал.
Он добавил, что также были уничтожены в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", а в районе Чугуева Харьковской области - радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.
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