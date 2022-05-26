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Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области - РИА Новости, 26.05.2022

Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:25

2022-05-26T11:25

2022-05-26T12:48

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", — рассказал генерал.Он добавил, что также были уничтожены в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", а в районе Чугуева Харьковской области - радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, николаевская область, россия, ситуация в днр и лнр