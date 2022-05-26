11:25 26.05.2022 (обновлено: 12:48 26.05.2022)
Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области
Минобороны сообщило о ликвидации центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине
Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", — рассказал генерал.
Он добавил, что также были уничтожены в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", а в районе Чугуева Харьковской области - радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.