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РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте - РИА Новости, 26.05.2022
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РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте
РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте - РИА Новости, 26.05.2022
РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте
Ограничения подтолкнули Россию к ускоренному переходу на расчеты в нацвалютах и в перспективе - в криптовалюте, заявила глава Российского экспортного центра... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:48
2022-05-26T14:48
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения подтолкнули Россию к ускоренному переходу на расчеты в нацвалютах и в перспективе - в криптовалюте, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях"."Переход на расчеты в национальных валютах и в будущем в криптовалюте - вынужденная, но абсолютно перспективная история, в которую мы рано или поздно уйдем в торгово-экономических отношениях с дружественными странами", - сказала Никишина."Мы живем в другом мире. Аннушка уже разлила масло. Мы столкнулись с беспрецедентными ограничительными мерами, которые серьезно поменяли ландшафт экспорта", - заключила она.
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российский экспортный центр (рэц), экспорт, россия
14:48 26.05.2022
 

РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения подтолкнули Россию к ускоренному переходу на расчеты в нацвалютах и в перспективе - в криптовалюте, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".
"Переход на расчеты в национальных валютах и в будущем в криптовалюте - вынужденная, но абсолютно перспективная история, в которую мы рано или поздно уйдем в торгово-экономических отношениях с дружественными странами", - сказала Никишина.
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РЭЦ составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта
"Мы живем в другом мире. Аннушка уже разлила масло. Мы столкнулись с беспрецедентными ограничительными мерами, которые серьезно поменяли ландшафт экспорта", - заключила она.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортРоссия
 
 
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