https://ria.ru/20220526/raschety-1790858253.html
РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте
РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте - РИА Новости, 26.05.2022
РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте
Ограничения подтолкнули Россию к ускоренному переходу на расчеты в нацвалютах и в перспективе - в криптовалюте, заявила глава Российского экспортного центра... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:48
2022-05-26T14:48
2022-05-26T14:48
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения подтолкнули Россию к ускоренному переходу на расчеты в нацвалютах и в перспективе - в криптовалюте, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях"."Переход на расчеты в национальных валютах и в будущем в криптовалюте - вынужденная, но абсолютно перспективная история, в которую мы рано или поздно уйдем в торгово-экономических отношениях с дружественными странами", - сказала Никишина."Мы живем в другом мире. Аннушка уже разлила масло. Мы столкнулись с беспрецедентными ограничительными мерами, которые серьезно поменяли ландшафт экспорта", - заключила она.
https://ria.ru/20220519/karta-1789552778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экспорт, россия