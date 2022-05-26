https://ria.ru/20220526/r-500-1790801427.html
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ
Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на территории Украины. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:42
2022-05-26T11:42
2022-05-26T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
покровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790803799_3:189:1587:1080_1920x0_80_0_0_e3b1e3067510207c90ba9009e838c930.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на территории Украины.В ролике показан стоящий в лесистой местности оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-К". Ракета Р-500 выходит из пусковой установки за счет работы собственного двигателя и, разворачиваясь в воздухе, направляется к цели.Комплекс затянут специальной маскировочной сетью, радикально снижающей его заметность — материал обработали химическим составом, который нейтрализует радиоволны локаторов противника. Благодаря фактуре специальной накидки пусковая установка выглядит так, словно покрыта мхом или шерстью.Точность крылатых ракет Р-500, входящих в состав комплекса "Искандер-К", позволяет уничтожать малогабаритные цели размером всего в 3-4 метра.Как сообщил на брифинге генерал-майор Игорь Конашенков, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР во время выгрузки удалось уничтожить подразделения и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшую для усиления украинской группировки на Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html
https://ria.ru/20220523/tank-1790145802.html
украина
россия
покровск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790803799_264:245:1378:1080_1920x0_80_0_0_bfcafbe71f51b2b5a4568a7c72598ec7.jpg
Кадры запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на Украине
Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту Украины - видео МО РФ
2022-05-26T11:42
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, покровск, донецкая народная республика, донбасс
11:42 26.05.2022 (обновлено: 14:08 26.05.2022)
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ
Минобороны показало пуск ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по объекту на Украине