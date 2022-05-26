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Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/r-500-1790801427.html
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ
Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на территории Украины. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:42
2022-05-26T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
покровск
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на территории Украины.В ролике показан стоящий в лесистой местности оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-К". Ракета Р-500 выходит из пусковой установки за счет работы собственного двигателя и, разворачиваясь в воздухе, направляется к цели.Комплекс затянут специальной маскировочной сетью, радикально снижающей его заметность — материал обработали химическим составом, который нейтрализует радиоволны локаторов противника. Благодаря фактуре специальной накидки пусковая установка выглядит так, словно покрыта мхом или шерстью.Точность крылатых ракет Р-500, входящих в состав комплекса "Искандер-К", позволяет уничтожать малогабаритные цели размером всего в 3-4 метра.Как сообщил на брифинге генерал-майор Игорь Конашенков, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР во время выгрузки удалось уничтожить подразделения и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшую для усиления украинской группировки на Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html
https://ria.ru/20220523/tank-1790145802.html
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353
60
Кадры запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на Украине
Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту Украины - видео МО РФ
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, покровск, донецкая народная республика, донбасс
11:42 26.05.2022 (обновлено: 14:08 26.05.2022)
 
Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ

Минобороны показало пуск ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по объекту на Украине

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на территории Украины.
В ролике показан стоящий в лесистой местности оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-К". Ракета Р-500 выходит из пусковой установки за счет работы собственного двигателя и, разворачиваясь в воздухе, направляется к цели.
Комплекс затянут специальной маскировочной сетью, радикально снижающей его заметность — материал обработали химическим составом, который нейтрализует радиоволны локаторов противника. Благодаря фактуре специальной накидки пусковая установка выглядит так, словно покрыта мхом или шерстью.
Точность крылатых ракет Р-500, входящих в состав комплекса "Искандер-К", позволяет уничтожать малогабаритные цели размером всего в 3-4 метра.
Поражение военных объектов Украины гаубицами Мста-Б - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 09:27Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение объектов на Украине гаубицами "Мста-Б"
Как сообщил на брифинге генерал-майор Игорь Конашенков, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.
Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР во время выгрузки удалось уничтожить подразделения и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшую для усиления украинской группировки на Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры уничтожения украинских танков ВСУ прямой наводкой - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:41Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение украинского танка огнем прямой наводкой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковПокровскДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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