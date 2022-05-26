https://ria.ru/20220526/r-500-1790801427.html

Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ

Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022

Минобороны показало пуск ракеты "Искандером-К" для удара по объекту ВСУ

Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на территории Украины. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:42

2022-05-26T11:42

2022-05-26T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

покровск

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на территории Украины.В ролике показан стоящий в лесистой местности оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-К". Ракета Р-500 выходит из пусковой установки за счет работы собственного двигателя и, разворачиваясь в воздухе, направляется к цели.Комплекс затянут специальной маскировочной сетью, радикально снижающей его заметность — материал обработали химическим составом, который нейтрализует радиоволны локаторов противника. Благодаря фактуре специальной накидки пусковая установка выглядит так, словно покрыта мхом или шерстью.Точность крылатых ракет Р-500, входящих в состав комплекса "Искандер-К", позволяет уничтожать малогабаритные цели размером всего в 3-4 метра.Как сообщил на брифинге генерал-майор Игорь Конашенков, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР во время выгрузки удалось уничтожить подразделения и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшую для усиления украинской группировки на Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html

https://ria.ru/20220523/tank-1790145802.html

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Кадры запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на Украине Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту Украины - видео МО РФ 2022-05-26T11:42 true PT0M29S

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, покровск, донецкая народная республика, донбасс