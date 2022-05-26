https://ria.ru/20220526/pvo-1790797831.html

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 26.05.2022

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:31

2022-05-26T11:31

2022-05-26T13:16

специальная военная операция на украине

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херсонская область

ми-24

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области", - сообщил он.Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства в районе населенного пункта Меловатка в ЛНР.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790796956.html

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Конашенков: Российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-24 Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-26T11:31 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьковская область, херсонская область , ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков