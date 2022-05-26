https://ria.ru/20220526/pvo-1790797831.html
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 26.05.2022
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:31
2022-05-26T11:31
2022-05-26T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
херсонская область
ми-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790800058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b809a43d34b680346031714f7bb9ca89.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области", - сообщил он.Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства в районе населенного пункта Меловатка в ЛНР.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790796956.html
украина
харьковская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790800058_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89e33b7bd60db948e5a2d230162c8672.jpg
Конашенков: Российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-24
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-26T11:31
true
PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, херсонская область , ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков
11:31 26.05.2022 (обновлено: 13:16 26.05.2022)
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и транспортный самолет с боеприпасами