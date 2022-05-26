Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/pvo-1790797831.html
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 26.05.2022
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:31
2022-05-26T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
херсонская область
ми-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790800058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b809a43d34b680346031714f7bb9ca89.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области", - сообщил он.Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства в районе населенного пункта Меловатка в ЛНР.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790796956.html
украина
харьковская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: Российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-24
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-26T11:31
true
PT2M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790800058_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89e33b7bd60db948e5a2d230162c8672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, херсонская область , ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков
11:31 26.05.2022 (обновлено: 13:16 26.05.2022)
 
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и транспортный самолет с боеприпасами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области", - сообщил он.
Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства в районе населенного пункта Меловатка в ЛНР.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
11:28Специальная военная операция на Украине
Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьХерсонская областьМи-24Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала