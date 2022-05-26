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День 92-й: Путин обсудил Украину с Драги - РИА Новости, 26.05.2022
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День 92-й: Путин обсудил Украину с Драги
День 92-й: Путин обсудил Украину с Драги - РИА Новости, 26.05.2022
День 92-й: Путин обсудил Украину с Драги
На 92-й день российской спецоперации на Украине авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области, а... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:31
2022-05-26T23:31
в мире
денис пушилин
владимир путин
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россия
мариуполь
ввс украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На 92-й день российской спецоперации на Украине авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области, а российские средства ПВО сбили ударный вертолет, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины в Одесской области.Кроме того, сдались в плен еще несколько украинских боевиков, прятавшихся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.Ход операцииАвиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники.Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области.Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 180 самолетов, добавил Конашенков.Работа по разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские войска и нацбаты, ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также добавил, что боестолкновения и перестрелки на заводе "Азовсталь" прекратились.На полную зачистку предприятия потребуется 2-3 недели, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин. Позже он заявил, что трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь", сдались в плен.Порт МариуполяПушилин заявил, что Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы.В то же время иностранные владельцы не приняли мер по выводу из мариупольского порта своих судов, ранее заблокированных там Украиной, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки.Мизинцев напомнил, что в настоящее время устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда. С 8.00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском мореПутин и ДрагиПрезидент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги, обсуждалась Украина. Стороны дали принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса.Президент России проинформировал итальянского коллегу о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса, а также подробно рассказал о шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая коридоры для выхода гражданских судов.Ранее Италия представила план по урегулированию на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает о содержании предложенного Италией плана по Украине из прессы, но если подлинность изложенного в СМИ плана подтверждается, то такие инициативы несерьезны и вызывают сожаление по поводу понимания авторами предмета, отметил министр.Переговоры с КиевомПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия изложенных Россией требований и осознания реальной ситуации.Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Лавров. Он добавил, что Киев "отруливает" от концепции, которую продвигал изначально, комментируя идею "рабочей группы" по Украине с участием экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.Лавров напомнил, что изначальная концепция, которую продвигала украинская сторона, "заключалась в том, что будет единый договор, в котором будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса".Концепция также содержала положение о том, что "одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определенные гарантии с полным учетом интересов безопасности и Украины, и Российской Федерации, и остальных стран этого региона".Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Трибунал над нацистамиПервый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами может быть проведен уже до конца лета, заявил в интервью глава ДНР Денис Пушилин. Некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов, добавил он. По словам Пушилина, сроки подготовки Устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время.
https://ria.ru/20220523/azovstal-1790105360.html
https://ria.ru/20220518/plennye-1789195329.html
https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html
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в мире, денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, мариуполь, ввс украины, международная морская организация, нато
23:31 26.05.2022
 
День 92-й: Путин обсудил Украину с Драги

День 92-й спецоперации: Путин обсудил Украину с Драги

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На 92-й день российской спецоперации на Украине авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области, а российские средства ПВО сбили ударный вертолет, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины в Одесской области.
Кроме того, сдались в плен еще несколько украинских боевиков, прятавшихся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Ход операции

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники.
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области.
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили почти 180 самолетов, добавил Конашенков.
Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР на территории комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 12:35Специальная военная операция на Украине
Российские саперы разминируют "Азовсталь"
Работа по разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские войска и нацбаты, ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также добавил, что боестолкновения и перестрелки на заводе "Азовсталь" прекратились.
На полную зачистку предприятия потребуется 2-3 недели, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин. Позже он заявил, что трое или четверо украинских боевиков, прятавшихся на заводе "Азовсталь", сдались в плен.

Порт Мариуполя

Пушилин заявил, что Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы.
В то же время иностранные владельцы не приняли мер по выводу из мариупольского порта своих судов, ранее заблокированных там Украиной, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки.
Мизинцев напомнил, что в настоящее время устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда. С 8.00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море
Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"

Путин и Драги

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги, обсуждалась Украина. Стороны дали принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса.
Президент России проинформировал итальянского коллегу о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса, а также подробно рассказал о шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая коридоры для выхода гражданских судов.
Ранее Италия представила план по урегулированию на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает о содержании предложенного Италией плана по Украине из прессы, но если подлинность изложенного в СМИ плана подтверждается, то такие инициативы несерьезны и вызывают сожаление по поводу понимания авторами предмета, отметил министр.

Переговоры с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия изложенных Россией требований и осознания реальной ситуации.
Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Лавров. Он добавил, что Киев "отруливает" от концепции, которую продвигал изначально, комментируя идею "рабочей группы" по Украине с участием экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.
Лавров напомнил, что изначальная концепция, которую продвигала украинская сторона, "заключалась в том, что будет единый договор, в котором будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса".
Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 13:54Специальная военная операция на Украине
В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу
Концепция также содержала положение о том, что "одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определенные гарантии с полным учетом интересов безопасности и Украины, и Российской Федерации, и остальных стран этого региона".
Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Трибунал над нацистами

Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами может быть проведен уже до конца лета, заявил в интервью глава ДНР Денис Пушилин. Некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов, добавил он. По словам Пушилина, сроки подготовки Устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время.
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияМариупольВВС УкраиныМеждународная морская организацияНАТО
 
 
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