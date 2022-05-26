https://ria.ru/20220526/putin-1790942092.html
Путин: продовольственный кризис усугубился из-за антироссийских санкций
Путин: продовольственный кризис усугубился из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 26.05.2022
Путин: продовольственный кризис усугубился из-за антироссийских санкций
Проблемы с продовольственной безопасностью в мире обострились из-за санкций против России со стороны США и ЕС, заявил Владимир Путин в беседе с... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:40
2022-05-26T18:40
2022-05-26T22:47
владимир путин
марио драги
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Проблемы с продовольственной безопасностью в мире обострились из-за санкций против России со стороны США и ЕС, заявил Владимир Путин в беседе с премьер-министром Италии Марио Драги, его слова приводит пресс-служба Кремля."Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", — говорится в сообщении.Президент также заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если ограничения удастся отменить."Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений — при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", — рассказали в пресс-службе.Помимо этого, глава государства назвал обвинения в адрес Москвы в трудностях с поставками сельхозпродукции на мировые ранки необоснованными."Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса", — отметили в Кремле.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html
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владимир путин, марио драги, экономика, россия
18:40 26.05.2022 (обновлено: 22:47 26.05.2022)
Путин: продовольственный кризис усугубился из-за антироссийских санкций
Путин предложил Драги помощь в борьбе с продовольственным кризисом после снятия санкций
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Проблемы с продовольственной безопасностью в мире обострились из-за санкций против России со стороны США и ЕС, заявил Владимир Путин в беседе с премьер-министром Италии Марио Драги, его слова приводит пресс-служба Кремля.
"Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", — говорится в сообщении.
Президент также заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если ограничения удастся отменить.
"Владимир Путин
акцентировал, что Российская Федерация
готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений — при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", — рассказали в пресс-службе.
Помимо этого, глава государства назвал обвинения в адрес Москвы в трудностях с поставками сельхозпродукции на мировые ранки необоснованными.
"Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса", — отметили в Кремле.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США
.