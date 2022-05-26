https://ria.ru/20220526/putin-1790849766.html

Путин отметил высокую адаптивность российского бизнеса

Путин отметил высокую адаптивность российского бизнеса - РИА Новости, 26.05.2022

Путин отметил высокую адаптивность российского бизнеса

Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:15

2022-05-26T14:15

2022-05-26T14:15

экономика

борис титов

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, заявил президент РФ Владимир Путин."Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто: находить новых партнеров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества, это требует больших усилий и таланта, я бы сказал, и силы воли. У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности все это дает очень позитивный результат", - сказал он на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

https://ria.ru/20220526/evraziya-1790846611.html

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экономика, борис титов, россия, владимир путин