https://ria.ru/20220526/putin-1790849766.html
Путин отметил высокую адаптивность российского бизнеса
Путин отметил высокую адаптивность российского бизнеса - РИА Новости, 26.05.2022
Путин отметил высокую адаптивность российского бизнеса
Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
экономика
борис титов
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, заявил президент РФ Владимир Путин."Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто: находить новых партнеров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества, это требует больших усилий и таланта, я бы сказал, и силы воли. У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности все это дает очень позитивный результат", - сказал он на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.
https://ria.ru/20220526/evraziya-1790846611.html
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экономика, борис титов, россия, владимир путин
Путин отметил высокую адаптивность российского бизнеса
Путин: российский бизнес достаточно быстро адаптируется в непростых условиях
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто: находить новых партнеров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества, это требует больших усилий и таланта, я бы сказал, и силы воли. У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности все это дает очень позитивный результат", - сказал он на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.