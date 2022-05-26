https://ria.ru/20220526/putin-1790844923.html
Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС - РИА Новости, 26.05.2022
Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Доля взаимных расчетов в национальных валютах стран-участниц ЕврАзЭС достигла 75%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:00
2022-05-26T14:00
2022-05-26T14:27
владимир путин
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экономика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доля взаимных расчетов в национальных валютах стран-участниц ЕврАзЭС достигла 75%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума."Расширяется практика расчетов в национальных валютах, что очень важно, отмечу, что их доля во взаимной торговле стран союза (ЕврАзЭС - ред.) уже достигла 75%", - сказал Путин."Будем и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт", - добавил президент.
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владимир путин, в мире, экономика, евразийский экономический союз
14:00 26.05.2022 (обновлено: 14:27 26.05.2022)
Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Путин: доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС уже достигла 75%