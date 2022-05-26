https://ria.ru/20220526/putin-1790843798.html
Путин заявил, что российский бизнес займет ниши ушедших западных компаний
Путин заявил, что российский бизнес займет ниши ушедших западных компаний - РИА Новости, 26.05.2022
Путин заявил, что российский бизнес займет ниши ушедших западных компаний
Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес займёт нишу ушедших из страны компаний, ничего не изменится. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:57
2022-05-26T13:57
2022-05-26T14:56
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес займёт нишу ушедших из страны компаний, ничего не изменится."Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займём их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнёрами почву. Ничего не изменится", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
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владимир путин, экономика
13:57 26.05.2022 (обновлено: 14:56 26.05.2022)
Путин заявил, что российский бизнес займет ниши ушедших западных компаний
Президент Путин: российский бизнес займет нишу ушедших из страны иностранных компаний
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес займёт нишу ушедших из страны компаний, ничего не изменится.
"Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займём их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнёрами почву. Ничего не изменится", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.