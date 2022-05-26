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Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет
Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет - РИА Новости, 26.05.2022
Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет
Россия добилась поставленных целей в наиболее важных для обеспечения суверенитета сферах, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:52
2022-05-26T14:54
политика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия добилась поставленных целей в наиболее важных для обеспечения суверенитета сферах, заявил Владимир Путин."По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше", — отметил президент на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Он подчеркнул, что никто не может вытеснить Россию из мировой экономики."Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", — сказал глава государства.При этом он добавил, что власти продолжат развивать промышленность и технологии, а не будут концентрироваться исключительно на импортозамещении, поскольку эта мера неспособна решить все проблемы."Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", — заявил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что бизнес в стране сумеет занять освободившиеся после ухода части компаний ниши."Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится", — отметил президент.Глава государства также отметил, что все больше стран в мире стремятся проводить независимую экономическую политику."Дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит. Да и желание просто пропадет, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна", — заявил Путин.Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html
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политика, владимир путин
13:52 26.05.2022 (обновлено: 14:54 26.05.2022)
 
Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет

Путин: Россия сделала все необходимое по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия добилась поставленных целей в наиболее важных для обеспечения суверенитета сферах, заявил Владимир Путин.
"По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше", — отметил президент на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
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В США признали обреченность попыток сделать Россию изгоем
Он подчеркнул, что никто не может вытеснить Россию из мировой экономики.
"Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", — сказал глава государства.
При этом он добавил, что власти продолжат развивать промышленность и технологии, а не будут концентрироваться исключительно на импортозамещении, поскольку эта мера неспособна решить все проблемы.
"Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", — заявил Путин.
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Российский лидер выразил уверенность, что бизнес в стране сумеет занять освободившиеся после ухода части компаний ниши.
"Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится", — отметил президент.
Глава государства также отметил, что все больше стран в мире стремятся проводить независимую экономическую политику.
"Дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит. Да и желание просто пропадет, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна", — заявил Путин.
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Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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