https://ria.ru/20220526/putin-1790841674.html

Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет

Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет - РИА Новости, 26.05.2022

Путин заявил, что Россия обеспечила себе суверенитет

Россия добилась поставленных целей в наиболее важных для обеспечения суверенитета сферах, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:52

2022-05-26T13:52

2022-05-26T14:54

политика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия добилась поставленных целей в наиболее важных для обеспечения суверенитета сферах, заявил Владимир Путин."По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше", — отметил президент на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Он подчеркнул, что никто не может вытеснить Россию из мировой экономики."Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", — сказал глава государства.При этом он добавил, что власти продолжат развивать промышленность и технологии, а не будут концентрироваться исключительно на импортозамещении, поскольку эта мера неспособна решить все проблемы."Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", — заявил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что бизнес в стране сумеет занять освободившиеся после ухода части компаний ниши."Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится", — отметил президент.Глава государства также отметил, что все больше стран в мире стремятся проводить независимую экономическую политику."Дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит. Да и желание просто пропадет, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна", — заявил Путин.Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html

https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html

https://ria.ru/20220526/swift-1790844795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин