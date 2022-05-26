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Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike - РИА Новости, 26.05.2022
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Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike
Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike - РИА Новости, 26.05.2022
Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Израиля удовлетворить просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T06:38
2022-05-26T06:39
в мире
израиль
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Израиля удовлетворить просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike.О соответствующем решении ранее сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц. По словам источников портала, Израиль опасается, что в случае применения произведенного им оружия могут пострадать российские солдаты, а в ответ Москва способна "нанести урон" его интересам в Сирии."Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран - одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним - США против СССР", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В феврале портал Breaking Defense сообщал со ссылкой на источники, что Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, включая ПТРК Spike. Впоследствии спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявляла, что власти Израиля опровергли информацию о блокировке поставок израильского оружия Украине из Прибалтики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547251.html
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в мире, израиль, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, донбасс
06:38 26.05.2022 (обновлено: 06:39 26.05.2022)
 
Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike

Сенатор Пушков указал на баланс интересов после запрета Израиля на поставки оружия Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Израиля удовлетворить просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike.
О соответствующем решении ранее сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц. По словам источников портала, Израиль опасается, что в случае применения произведенного им оружия могут пострадать российские солдаты, а в ответ Москва способна "нанести урон" его интересам в Сирии.
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"Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран - одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним - США против СССР", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
В феврале портал Breaking Defense сообщал со ссылкой на источники, что Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, включая ПТРК Spike. Впоследствии спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявляла, что власти Израиля опровергли информацию о блокировке поставок израильского оружия Украине из Прибалтики.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.
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