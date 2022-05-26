https://ria.ru/20220526/pushkov-1790759448.html

Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike

Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike - РИА Новости, 26.05.2022

Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Израиля удовлетворить просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T06:38

2022-05-26T06:38

2022-05-26T06:39

в мире

израиль

украина

сша

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Израиля удовлетворить просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike.О соответствующем решении ранее сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц. По словам источников портала, Израиль опасается, что в случае применения произведенного им оружия могут пострадать российские солдаты, а в ответ Москва способна "нанести урон" его интересам в Сирии."Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран - одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним - США против СССР", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В феврале портал Breaking Defense сообщал со ссылкой на источники, что Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, включая ПТРК Spike. Впоследствии спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявляла, что власти Израиля опровергли информацию о блокировке поставок израильского оружия Украине из Прибалтики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547251.html

https://ria.ru/20220525/tanki-1790739074.html

израиль

украина

сша

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, донбасс