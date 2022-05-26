06:38 26.05.2022 (обновлено: 06:39 26.05.2022)
Пушков оценил запрет Израиля поставлять Украине ракеты Spike
Сенатор Пушков указал на баланс интересов после запрета Израиля на поставки оружия Украине
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Израиля удовлетворить просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike.
О соответствующем решении ранее сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц. По словам источников портала, Израиль опасается, что в случае применения произведенного им оружия могут пострадать российские солдаты, а в ответ Москва способна "нанести урон" его интересам в Сирии.
"Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран - одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним - США против СССР", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
В феврале портал Breaking Defense сообщал со ссылкой на источники, что Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, включая ПТРК Spike. Впоследствии спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявляла, что власти Израиля опровергли информацию о блокировке поставок израильского оружия Украине из Прибалтики.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.