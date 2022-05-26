https://ria.ru/20220526/punkty-1790770354.html

Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов

Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов - РИА Новости, 26.05.2022

Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов

Минобороны России опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами ВДВ. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:24

2022-05-26T09:24

2022-05-26T10:31

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

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россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами ВДВ.В ролике демонстрируются хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, — так называемый боевой наркотик, американская амуниция.Как отметили в Минобороны РФ, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии."Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили", — отмечают в министерстве."Действовали мы двумя штурмовыми группами. Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом", — рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир.

https://ria.ru/20220525/ka-52-1790541070.html

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Видео украинских опорных пунктов с бетонным бункером Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов с бетонным бункером. Видео от Минобороны РФ. 2022-05-26T09:24 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)