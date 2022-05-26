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Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/punkty-1790770354.html
Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов
Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов - РИА Новости, 26.05.2022
Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов
Минобороны России опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами ВДВ. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:24
2022-05-26T10:31
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами ВДВ.В ролике демонстрируются хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, — так называемый боевой наркотик, американская амуниция.Как отметили в Минобороны РФ, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии."Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили", — отмечают в министерстве."Действовали мы двумя штурмовыми группами. Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом", — рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир.
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353
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Видео украинских опорных пунктов с бетонным бункером
Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов с бетонным бункером. Видео от Минобороны РФ.
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60
воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:24 26.05.2022 (обновлено: 10:31 26.05.2022)
 
Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов

Минобороны России показало на видео захваченные десантниками укрепленные позиции ВСУ

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами ВДВ.
В ролике демонстрируются хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, — так называемый боевой наркотик, американская амуниция.
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Как отметили в Минобороны РФ, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.
"Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили", — отмечают в министерстве.
"Действовали мы двумя штурмовыми группами. Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом", — рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир.
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Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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