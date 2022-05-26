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ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла - РИА Новости, 26.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220526/ptsu-1790838163.html
ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла
ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла - РИА Новости, 26.05.2022
ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла
Глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" Епифаний (Сергей Думенко) заявил, что обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:38
2022-05-26T13:44
справки
петр порошенко
украина
киев
константинопольский патриархат
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" Епифаний (Сергей Думенко) заявил, что обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла."В своих письмах к предстоятелям церквей по случаю Пасхи я написал: "Убежден, что слова и действия патриарха Московского Кирилла, который поддержал войну против Украины, и те, кто считал его своим пастырем, должны получить осуждение со стороны полноты православия… Предлагаю от имени Архиерейского Собора обратиться к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей о привлечении Кирилла… к канонической ответственности и лишении его престола", - приводит слова Думенко сайт ПЦУ.Ранее в информационного-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви сообщили, что храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Киевской области был силой захвачен сторонниками ПЦУ.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220521/tserkov-1789901192.html
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справки, петр порошенко, украина, киев, константинопольский патриархат, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
13:38 26.05.2022 (обновлено: 13:44 26.05.2022)
 
ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла

Раскольническая ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Софийский собор в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" Епифаний (Сергей Думенко) заявил, что обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"В своих письмах к предстоятелям церквей по случаю Пасхи я написал: "Убежден, что слова и действия патриарха Московского Кирилла, который поддержал войну против Украины, и те, кто считал его своим пастырем, должны получить осуждение со стороны полноты православия… Предлагаю от имени Архиерейского Собора обратиться к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей о привлечении Кирилла… к канонической ответственности и лишении его престола", - приводит слова Думенко сайт ПЦУ.
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Ранее в информационного-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви сообщили, что храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Киевской области был силой захвачен сторонниками ПЦУ.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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