13:38 26.05.2022 (обновлено: 13:44 26.05.2022)
ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла
Раскольническая ПЦУ попросила Константинополь лишить престола патриарха Кирилла
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" Епифаний (Сергей Думенко) заявил, что обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"В своих письмах к предстоятелям церквей по случаю Пасхи я написал: "Убежден, что слова и действия патриарха Московского Кирилла, который поддержал войну против Украины, и те, кто считал его своим пастырем, должны получить осуждение со стороны полноты православия… Предлагаю от имени Архиерейского Собора обратиться к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей о привлечении Кирилла… к канонической ответственности и лишении его престола", - приводит слова Думенко сайт ПЦУ.
Ранее в информационного-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви сообщили, что храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Киевской области был силой захвачен сторонниками ПЦУ.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.