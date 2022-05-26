https://ria.ru/20220526/pshenitsa-1790843288.html

Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире

Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире - РИА Новости, 26.05.2022

Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире

Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:56

2022-05-26T13:56

2022-05-26T14:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер один", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Он отметил, что совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает ее. Другие страны, такие как США или Великобритания, производят пшеницы больше, но они больше и потребляют ее. "На внешнем рынке Россия стала номер один", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220512/zerno-1788110653.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин