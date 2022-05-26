https://ria.ru/20220526/pshenitsa-1790843288.html
Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире
Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире - РИА Новости, 26.05.2022
Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире
Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:56
2022-05-26T13:56
2022-05-26T14:13
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер один", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Он отметил, что совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает ее. Другие страны, такие как США или Великобритания, производят пшеницы больше, но они больше и потребляют ее. "На внешнем рынке Россия стала номер один", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
13:56 26.05.2022 (обновлено: 14:13 26.05.2022)
Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире
Президент Путин: Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире