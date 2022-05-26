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Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире
Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире - РИА Новости, 26.05.2022
Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире
Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:56
2022-05-26T14:13
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер один", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Он отметил, что совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает ее. Другие страны, такие как США или Великобритания, производят пшеницы больше, но они больше и потребляют ее. "На внешнем рынке Россия стала номер один", - подчеркнул президент.
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экономика, россия, владимир путин
13:56 26.05.2022 (обновлено: 14:13 26.05.2022)
 
Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире

Президент Путин: Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер один", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
Он отметил, что совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает ее. Другие страны, такие как США или Великобритания, производят пшеницы больше, но они больше и потребляют ее. "На внешнем рынке Россия стала номер один", - подчеркнул президент.
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 13:47
Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна
 
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