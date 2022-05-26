https://ria.ru/20220526/protest-1790778484.html

Молдавская оппозиция начала очередной протест в поддержку Додона

Молдавская оппозиция начала очередной протест в поддержку Додона - РИА Новости, 26.05.2022

Молдавская оппозиция начала очередной протест в поддержку Додона

В Молдавии начался третий день протестов в поддержку экс-президента страны Игоря Додона, сторонники оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) собрались в четверг... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:19

2022-05-26T10:19

2022-05-26T10:19

в мире

майя санду

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. В Молдавии начался третий день протестов в поддержку экс-президента страны Игоря Додона, сторонники оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) собрались в четверг перед зданием районного суда, где сегодня будет рассматриваться запрос о помещении политика под предварительный арест.Ранее акция планировалась у здания правительства, но после сообщения генпрокуратуры о том, что в четверг Додон будет заслушан в суде, протесты перенесли из центра в один из спальных районов Кишинева. Накануне бывший глава республики был задержан прокурорами на 72 часа, а в его доме прошли обыски. В Партии социалистов, которую раньше возглавлял Додон, происходящее назвали "преследованием оппозиции" и "сведением счетов". Политики призвали своих сторонников выйти на акцию в поддержку экс-лидера. Первая акция прошла в день обысков. В среду состоялось шествие и пикет СИЗО, где содержится Додон.Представители партии и ее сторонники пикетируют в эти минуты здание суда сектора Чеканы в Кишиневе. В руках у них плакаты "Нет беспределу!", "Додон, мы с тобой!", "Додон – наш президент!", "Мы не сдаёмся", "Долой Санду!", "В отставку!", передает корреспондент РИА Новости.Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча заявил на митинге, что правящая партия "Действие и солидарность", президент страны Майя Санду пытаются запугать политических оппонентов и установить в стране диктатуру.Здание суда оцеплено карабинерами и полицейскими. Протесты проходят мирно, полиция в действия митингующих не вмешивается.Антикоррупционная прокуратура Молдавии выдвинула в среду экс-президенту обвинения по четырем пунктам, которые включают измену родине и коррупцию. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский. Додон обвинения в свой адрес отвергает. Он заявил, что у него есть все "необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона". Экс-президент заверил, что не намерен сдаваться и готов выдерживать давление при поддержке сторонников.

https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html

https://ria.ru/20220526/dodon-1790749969.html

молдавия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, майя санду, молдавия, игорь додон