https://ria.ru/20220526/proezl-1790884228.html

В Польше отменят бесплатный проезд для украинцев

В Польше отменят бесплатный проезд для украинцев - РИА Новости, 26.05.2022

В Польше отменят бесплатный проезд для украинцев

Польские города отменяют бесплатный проезд для граждан Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:04

2022-05-26T16:04

2022-05-26T16:04

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украина

польша

гданьск

варшава

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польские города отменяют бесплатный проезд для граждан Украины, передает корреспондент РИА Новости.Сразу после начала российской спецоперации ряд польских городов ввели бесплатный проезд общественным транспортом для граждан Украины. По последним данным, с 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 миллионов украинских беженцев."С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным", - гласят объявления в трамваях и автобусах польской столицы.При этом в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд для граждан Украины отменили еще в конце апреля.До конца июня украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Познани и Люблине.

https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html

https://ria.ru/20220525/ekspansiya-1790637275.html

украина

польша

гданьск

варшава

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в мире, украина, польша, гданьск, варшава